حقيقة عدم استخراج شهادات التخرج إلا بعد محو أمية 4 أشخاص..أداب القاهرة توضح

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أداب القاهرة تكشف حقيقة عدم استخراج شهادات التخرج إلا بعد محو أمية 4 أشخاص .. و كلية التخطيط العمرانى تعلن الأوراق المطلوب للتخرج



مع نهاية الفصل الدراسة الثانى من كل عام ، يتخرج عدد كبير من الطلاب بمختلف كليات جامعة القاهرة ويقوم الطلاب تجهيز الأوراق الخاصة بهم و غيرها .



ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن حقيقة عدم تخرج طلاب الفرقة الرابعة إلا بعد محو أمية 4 أشخاص سواء فى السنه الأخيرة أو على مدار 4 سنوات الدراسة .

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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن القرار توجه ولكنه لا يتفق مع اللوائح ، مؤكدا على من يقوم بذلك هناك مكافآت تشجيعية لهذا العمل الخدمي .وفى نفس السياق ، أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب لكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة ، عن توجه طلاب 2019-2020 و 2020-2021 ، للادارة لاستخراج شهادات التخرج .علما بانه يتم عمل إخلاء طرف من المكتبه المركزية بجوار كلية الآداب، كما يتم عمل إخلاء طرف من المكتبه المركزية بجوار الكلية.ولابد من حضور استمارة أداء التربيه العسكرية (للذكور) ، بالاضافة إلى احضار صورة شخصية بخلفية بيضاء للطلاب التي لم تقدم صور.txtأداب القاهرة تنتهى من الامتحانات العلمية لطلاب الدراسات العليا.. 24 مارسtxtجامعة القاهرة تنظم مسابقة لحفظ الأحاديث النووية وشروحها.. تفاصيلعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن تنظيم رحلة علمية لمدينتي الأقصر وأسوان لمشاهدة وتطبيق ما يدرس الطلاب داخل المحاضرات .كما كشف الدكتور أحمد رجب ، أن الرحلة العلمية لمدينتي الأقصر وأسوان للفرق الفرقة الثالثة لأقسام مصري ويوناني، وترميم والفرقة الثانية لقسم إسلامي ، مؤكدا على أن مدة الرحلة أربعة أيام ، فعلى من يرغب بالاشتراك عليه التوجه لقسم الحسابات ومعه كارنيه العام الحالي .كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أولى فاعليات مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك"، وهي مبادرة تهدف إلى رفع الوعي بالتاريخ والتراث الثقافي وآليات الحفاظ عليه، وذلك في إطار تأصيل مبدأ المواطنة ودعم الانتماء وتعزيز الهوية المصرية الوطنية ومحاربة الفكر المتطرف.وتضمنت أولى فعاليات المبادرة زيارة لآثار منطقة القاهرة الفاطمية، شملت زيارة معالم الجامع الأزهر والتعرف على الزيادات التي أضيفت له على مر العصور؛ وتقديم شرح مبسط عن الدولة الفاطمية وتأسيس مدينة القاهرة كرابع عاصمة لمصر في العصر الإسلامي بعد الفسطاط والعسكر والقطائع، ثم زيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي والتعرف على آثاره المتنوعة والتي تعود لعصور تاريخية مثل: مدرسة السلطان الأشرف برسباي، وقبة ومدرسة وبيمارستان قلاوون، وقبة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، ومدرسة وقبة الناصر محمد بن قلاوون، ومدرسة السلطان الظاهر برقوق، وسبيل محمد على بالنحاسين، وحمام السلطان الأشرف إينال، وجامع الأقمر، وبيت السحيمي، وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار، وجامع الحاكم، وأسوار القاهرة المختلفة (باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة.و الجدير بالذكر ، نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لدعم طلاب الكلية "القادرين باختلاف" بهدف دمجهم في المجتمع والمساهمة في تأهيلهم لسوق العمل، وذلك وفق خطة الكلية لتأهيل خريج متميز يسهم في تحقيق النجاح فيما يوكل إليه من مهما داخل منظومة العمل الوطنية الرسمية أو الخاصة.قال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن هذه البرامج تأتي في إطار منظومة الكلية التي تعمل على تعزيز وتنمية قدرات ومهارات أبنائها من الطلبة والطالبات لتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل، لاسيما الطلاب القادرون باختلاف، هؤلاء الذين يستحقون دعمهم للحصول على الفرصة الكاملة التي يستحقونها لتحقيق التمكين والدمج الكامل لهم، من خلال تأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل.وأكد "السعيد" في تصريح صحفي، إن الكلية تحرص على تخريج كوادر شابة قادرة على المساهمة في تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، وذلك من خلال تخريج أجيال يمتلكون المهارات والمعارف التي تجعلهم أكثر قدرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال ما يتاح لهم من فرص توظيف في القطاع العام والخاص والأهلي، كما لفت إلى أن الكلية تؤمن بالحقوق الكاملة للشباب "القادرون باختلاف" ولذا أنشأت وحدة خاصة بهم داخل الكلية تعمل على توفير الدعم الكامل لهم ومساعدتهم أثناء فترة الدراسة، وهو ما يعد أحد ركائز الكلية نحو تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التمكين المجتمعي للشباب "القادرون باختلاف"، كما لفت إلى أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية ورؤية مصر "خطة التنمية المستدامة 2030" والتي خصت حقوق الأشخاص "القادرون باختلاف" بـ 7 أهداف من 169 هدفا و 14 مؤشرا من بين 232 مؤشرا تضمنتها الخطة.