الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس قبل أعياد الربيع|فيديو

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية


كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد إنتهاء فصل الشتاء، مؤكدة أن اليوم هو آخر يوم في فصل الشتاء فلكياً، وغداً هو بداية فصل الربيع.

وقالت “شاكر” في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، إنه برغم من إنتهاء فصل الشتاء إلا أن مازالت درجات الحرارة منخفضة، وأقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.


وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه كانت هناك موجة باردة الأسبوع الماضي، حيث سجلت درجة الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، والصغرى وصلت لـ 8 درجات، إضافة إلى نشاط الرياح وجفاف الهواء، مع إنخفاض نسبة الرطوبة التي تسببت في زيادة الشعور بالبرودة.


موجة من انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تحسنا تدريجيا في درجة الحرارة منذ الخميس الماضي وحتى أمس، وبدأت أشعة الشمس تسطع، ولكن بداية من اليوم انخفضت درجات الحرارة مرة أُخرى، لتظل هناك موجة من انخفاض في درجات الحرارة.

المصدر: elbalad

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