نجاح تدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحان الالكتروني



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريب طلاب الصف الاول الثانوي على الامتحانات الالكترونية على التابلت سارت اليوم بنسبة نجاح 98.2?? .



وقال وزير التربية والتعليم : لقد تم رصد مشاكل قليلة في بعض الاماكن اليوم اثناء امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية ، وتحديد اسبابها وعلاجها في الحال.



وأضاف وزير التربية والتعليم : لعله واضحا ان الهدف من هذه تدريب طلاب الصف الاول الثانوي على الامتحانات الالكترونية ، هو ان يألف الطلاب التعامل مع المنصة الالكترونية ، وكذلك ان تقف الوزارة على كافة المشكلات من اجل حلها بشكل نهائي.

قد يعجبك أيضا...

txtالتعليم: 72% من طلاب أولى ثانوي تدربوا على امتحانات التابلت بدون غشtxtانطلاق امتحانات أولى ثانوي التدريبية .. شكاوى من عدم تمكن بعض الطلاب من الدخول على المنصة..والتعليم : رصدنا كل شئ وبيان بالأرقام اليوموكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا، بشأن امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية الالكترونية التي انطلقت رسميا اليوم في المدارس.وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: "أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم، تدريبا على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الأول، حيث حضر 463131 طالب على مستوى الجمهورية من إجمالي 643546 طالب مستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت 72%.وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة منصة الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي، داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه أتيحت أيضا منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة تطبيق خاص بالتابلت يُمكن للطلاب من خلاله أداء الامتحانات التدريبية الالكترونية مباشرة، بشكل يحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجاري الإنتهاء من تدريبهم، فضلاً عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.وأشارت إلى أن التدريب مستمر يومي 21 و 22 مارس الجاري، في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب.وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.