التحالف العربي ينشر فيديو لإسقاط 4 طائرات حوثية.. شاهد



إسقاط 4 طائرات حوثية إسقاط 4 طائرات حوثية



نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة فجر اليوم.



وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ليلة السبت وفجر الأحد، هجماتها تجاه الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية السعودية.



وقال متحدث قوات التحالف العربي تركي المالكي إن "قوات الدفاع الجوي السعودي والقوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب".

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وشملت المواقع المستهدفة محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية بينبع.يأتي التصعيد الحوثي بعدما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.وقال في مؤتمر صحفي، إن المفاوضات ستجرى بين 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل المقبل، موضحاً أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.ودعا الحجرف جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.https://twitter.com/i/status/1505622398208409600