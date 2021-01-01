للشيف شربيني..طريقة عمل طاجن السمك بالأرز



طاجن السمك بالأرز طاجن السمك بالأرز



يعد طاجن السمك بالأرز من أجمل المأكولات البحرية التى تمتلك مذاقا شهيا وتكفي عددا كبيرا من أفراد الأسرة.



نقدم لكم طاجن السمك بالأرز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



طريقة عمل سمك بانيه للشيف شربيني

طريقة عمل صينية السمك الصيادية

مقادير طاجن السمك بالأرز

سمك مكريل

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بصلطماطمفلفل ألوانكرفسفلفل حارثومليمونملح – فلفل أسودزيتدقيقطريقة عمل طاجن السمك بالأرز* افرم الفلفل الألوان مع البصل والكرفس والفلفل الحار فى الكبة وضعيهم في طاسة بها زيت على النار مع الطماطم المهروسة* قطعي السمك قطع كبرة وتبليها بالثوم المفروم والكمون والدقيق والملح الفلفل ثم اقليها في زيت ساخن* ضعي زيت فى وعاء على النار وقلبي الأرز ثم اضيفي الصلصة والثوم المفروم والملح والفلفل والكمون وقليل من الماء واتركيه حتى الغليان* ضعي الأرز في طاجن ثم الخليط ثم قطع السمك وادخليه فرن ساخن حتى يكمل نضجه ثم قدمي طاجن السمك بالأرز