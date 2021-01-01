فضيحة إسرائيلبة.. ابتزاز لاجئات من أوكرانيا للعمل في الدعارة.. فيديو

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ابتزاز لاجئات من أوكرانيا


أذاعت فضائية "الغد"، تقريرا يرصد فضيحة في إسرائيل ابتزاز لاجئات من أوكرانيا للعمل في الدعارة.

وأوضح التقرير أن هناك أوكرانيات يتعرضن للابتزاز من أجل العمل في الدعارة، وهي فضية فجرتها القناة 12 العبرية، التي أفادت في تقرير لها بأن شابات أوكرانيات وصلن إلى إسرائيل أبلغن عن تعرضهن لضغوطات لإقناعهن بالعمل في الدعارة.

وتابع التقرير أن الهدف من إقناع الأوكرانيات بالعمل في الدعارة هو تحسين وضعهن الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 100 أوكرانية تقدمن ببلاغات حول تعرضهن للابتزاز.

المصدر: فضائية "الغد"

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