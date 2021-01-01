طريقة تحضير لـ عدس الطماطم.. اعرفى الوصفة



عدس الطماطم عدس الطماطم

ترتبطُ وجبةُ العدس بفصل الشتاء بشكلٍ خاصّ؛ كونَها تُقدّمُ ساخنة مع الخبز العربيّ، بالإضافةِ لمحتوى العدس من الفيتامينات والعناصر الغذائيّة التي تمدُّ الجسمَ بالطاقة، أمّا بالنسبة لمذاقِها فهي من الوجبات المميّزة والّلذيذة والمرغوبة لدى الناس كثيراً، كما أنّها تُحضّرُ بأكثر من طريقة.



المكونات كوبٌ من العدس الأحمر المجروش. ملعقة صغيرة من زيت الذرة النباتيّ. حبّة بصل أخضر، مفرومة بشكلٍ ناعم. حبّة جزر مفرومة. فصّ من الثوم. حبّتا طماطم، مقطّعة إلى قطع متوسّطة الحجم. خمسةُ أكواب من مرق الدجاج. ورقة غار. ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم. ملعقة صغيرة من الكمّون. ملعقة صغيرة من الملح. نصفُ كوب من الذرة.



طريقة التحضير

قد يعجبك أيضا...

ضعي الزيت في قدرٍ عميق وارفعيه على النار، ثم أضيفي البصل المقطّع، وقلبيه جيّداً على نار هادئة حتّى تذبل وتصبحَ طريّة. أضيفي كلّاً من: الثوم، والجزر، والكمّون، والملح، وقلّبي المكوّنات مع بعضها حتّى تمتزجَ جيّداً. أضيفي العدس، والذرة، والطماطم، ومعجون الطماطم، وورقة الغار، ثم اسكبي المرق على المكوّنات، وحرّكيها من جديد حتّى تتداخلَ مع بعضها وتتنكّه. غطّي القدر بالغطاء مع كشف مساحة قليلة من القدر لخروج البخار، واتركي المكوّنات على نار خفيفة، لمدّة نصف ساعة حتّى تنضجَ وتصبحَ طرية، ويذوبَ العدس مع الطماطم. ارفعي القدر عن النار، واسكبي شوربة العدس بالطماطم في طبقٍ عميق، وقدّميه ساخناً للأكل. العدس بالجزر المكونات ملعقة صغيرة من زيت الذرة النباتيّ. حبّة بصل، مقطّعة إلى شرائحَ صغيرة الحجم. حبّة جزر، مقطّعة إلى قطع صغيرة. أربعةُ أكواب من مرق الخضار. كوب من العدس البنيّ. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ورقتا غار. ربع ملعقة صغيرة من الزعتر المجفّف. رشّة من الملح. ملعقة كبيرة من عصير الّليمون. طريقة التحضير حمّي الزيتَ في إناء من التيفال، وأضيفي إليه الجزرَ والبصل. قلّبي المكوّنات لمدة خمس دقائق حتّى تذبلَ وتصبحَ ليّنة. اسكبي مرقَ الخضار، والعدس، والفُلفل، والزعتر، وورق الغاز، ثم نكّهي الحساءَ بالملح. اتركي الحساءَ ينضجُ على نارٍ هادئة لمدّة ساعةٍ إلّا ربع. أخرجي ورقَ الغار من الإناء، ثم اسكبي عصير الّليمون، واتركيه يغلي لمدّة دقيقة. ارفعي الإناء عن النار، ثم اسكبي حساءَ العدس والجزر في وعاءٍ عميق، وقدّميه للأكل مع البصل الأخضر، والفجل، والزيْتون الأخضر. نصيحة: أضيفي إلى طبقِ شوربة العدس قطعاً صغيرةً من الخبز المحمّص، وقلّبيها حتّى تصبح طريّة، لتضيفَ مذاقاً شهيّاً.