أفضل الطرق لتشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء

كثيرا ما يتعرض المستخدمون لانقطاع الكهرباء أثناء تحميل شئ مهم على الإنترنت أو إرسال بيانات متعلقة بالعمل أو الدراسة، الأمر الذى من الممكن أن يسبب مشكلة كبيرة للمستخدمين.



وبحسب موقع Guiding Tech فإن واحدا من أفضل الحلول للتغلب على هذه المشكلة هو إيصال الراوتر الخاص بشبكة الواى الفاى وتوصيله بجهاز باور بانك للقيام باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي لوقت معين أو لحين رجوع الكهرباء مرة أخرى.



وتوفر أجهزة الباور بانك منافذ USB تساعدك على الاتصال بأجهزة مختلفة تتراوح من كاميرا الأمان، ومصابيح LED ، لذا كل ما عليك هو استخدام أحد أجهزة الباور بانك أو شراء جهاز مناسب لك.

كيفية استخدام الباور بانك مع جهاز الراوترالطريقة الأولى :يتطلب تشغيل المودم من USB 12 فولت.هناك 4 أسلاك ، الأحمر والأسود للطاقة، استخدم كنت بحاجة فقط إلى اللونين الأحمر والأسود ، لذلك قم بقص الأسلاك الأخرى.استخدم شاحنًا قديمًا متعدد المسامير ، وقم بقطع الدبوس الخاص به وقم بتوصيل السلك الأحمر بـ + ve والأسود بنهاية كبل الدبوس باستخدام مؤشر LED .الطريقة الثانية:وتحتاج أجهزة الباور بانك التى ستتصل بجهاز الراوتر إلى أن تعمل بطاقة 5 فولت فقط في حالة توصيلها بجهاز اللاب توب إلى أن جهاز الراوتر يحتاج في الغالب إلى إدخال 12 فولت.شراء مقبس طاقة Power Jack، الأكثر شيوعًا لمعدات DC 12 فولت (جهاز راوتر ، CCTV بحجم 2.1 مم 5.5 مم، ولكن تحقق من نوع جهاز الراوتر.القيام بشراء مقياس متعدد (لضبط وحدة DC Step-Up مخرج 12 فولت) ، إذا لم يكن متاحًا ، فيمكنك استعارتها من شخص يمتلكها ، لأن وظيفتها التي تستغرق دقيقتين فقط وهي ضبط الجهد، أو يمكنك الاستعانة بكهربائي.قم بتوصيل باور بانك (5 فولت) أو جهاز لاب توب بمنفذ USB (5 فولت) بوحدة تصعيد التيار المستمر في جانب إدخال الجهد ، وضبط جهد الخرج إلى نطاق 12 فولت إلى 12.1 فولت باستخدام مقياس متعدد .قم بالتوصيل خارج الجهد (plus to plus) لوحدة Step-Up بمقبس طاقة من نوع DC ، ويجب أن تلاحظ أن الجانب الداخلي للمقبس موجب ، لذا تحقق جيدًا باستخدام المتر المتعدد.قم بالاختبار ، ثم قم بتوصيل مقبس طاقة التيار المستمر بجهاز الراوتر الخاص بك.