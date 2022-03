طريقه تحميل لعبة Clash of Clans كلاش أوف كلانس على أجهزة الكمبيوتر

Clash of Clans Clash of Clans

لعبة Clash of Clans أو كلاش أوف كلانس هي واحدة من أكثر ألعاب الفيديو المجانية التى يفضل لعبها العديد من محبى وعشاق ألعاب الفيديو ، حيث تقوم اللعبة على تكليف اللاعبين بأداء دور زعيم القرية في عالم مستمر حيث يمكنهم الانغماس في عمليات البناء وجمع الموارد وإنشاء الوحدات ولكن أيضًا القتال ضد لاعبين آخرين.



وبحسب موقع Pocket Tactics فإنه على الرغم من أن لعبة Clash of Clans كلاش أوف كلانس متاحة رسميًا فقط على هواتف آيفون وأندرويد، فإنه يمكن للاعبين على أجهزة الكمبيوتر لعبها من خلال عدد من الخطوات منها :



كيفية تحميل لعبة Clash of Clans كلاش أوف كلانس على أجهزة الكمبيوتر

*ويعد تحميل محاكي للأندرويد أمرا ضروريا حتى يمكنك القيام بتحميل اللعبة واستخدامها بشكل طبيعي، ومنها محاكي BlueStacks الذى يعد من أفضل محاكيات الأندرويد.*قم بالتوجه إلى صفحة Clash of Clans على موقع BlueStacks الرسمي، وبمجرد الوصول إلى هناك ، اتبع الخطوات التالية:*انقر فوق تنزيل Clash of Clans كلاش أوف كلانس على جهاز الكمبيوتر*إذا كان لديك BlueStacks مثبتًا بالفعل ، فسيؤدي ذلك إلى تشغيل التطبيق، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فيجب عليك الانتقال إلى الجزء التالي :*بمجرد فتح BlueStacks ، سجّل الدخول إلى حسابك في Google Play*انقر فوق "تثبيت اللعبة" أثناء التواجد في صفحة Clash of Clans على BlueStacks ، وقم باستخدامها بشكل طبيعي .وتمكنك لعبة Clash of Clans كلاش أوف كلانس من ربح المعارك والحصول على الغنائم لكسب المال والموارد مثل الإكسير والذهب والأحجار الكريمة، عن طريق بناء المناجم والودائع، التى تمكنك من تحويل قاعدة البناء إلى حصن لمحاربة العشائر الأخرى من جميع أنحاء العالم.وتوفر لعبة الفيديو Clash of Clans أوضاع لعب متعددة اللاعبين ومنفردة، وآليات اللعب متطابقة تقريبًا ، في حين أنك ستقاتل ضد الذكاء الاصطناعي مع الكمبيوتر في وضع اللعب الفردي.