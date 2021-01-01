تحديث آبل الجديد يدمر بطارية هاتفك الآيفون



ايفون ايفون

كشفت تقارير أن مستخدمي هواتف آيفون الأحدث يواجهون مشكلة كبيرة بسبب تحديث iOS 15.4 الذى أطلقته شركة آبل الأمريكية لمستخدميها منذ أيام.



وبحسب موقع GSMArena فإن يبدو أن التحديث قد سبب مشكلة كبيرة متعلقة بنفاد بطارية هواتف مستخدمي آيفون الذين قاموا بتحميل التحديث على هواتفهم.



وعبر عدد من المستخدمين عن غضبهم الشديد بسبب نفاد أكثر من 80 % من بطاري هواتفهم بعد القيام مباشرة بتحميل تحديث iOS 15.4 ، حيث فقد المستخدمين شحن هواتفهم ما بين مدة من ساعة إلى ساعتين.



وعلى الرغم من أن شحن الهواتف الحاصلة على تحديث iOS 15.4 حتى 80 % يكفى حوالى 24 ساعة حسب الاستخدام إلا أن المستخدمون فوجئوا بنزول الشحن إلى حوالي ساعة عند استخدام الهاتف بكثرة.

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وحصل مستخدمو هواتف آيفون الأحدث على حوالي 39 إصلاحًا للثغرات الأمنية، مع تحديث iOS 15.4 ، ولكن تبدو أرقام استنزاف البطارية مرتفعة بعض الشيء.وافترض بعض المستخدمين أن شركة آبل بدأت في استخدام معدل تحديث ProMotion 120 هرتز ، لكن هواتف iPhone 13 Pro و Pro Max هى فقط التى تعمل بخاصية ProMotion ، وهذه ليست النماذج الوحيدة المتأثرة.