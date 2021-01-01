تحديث آبل الجديد يدمر بطارية هاتفك الآيفون

كشفت تقارير أن مستخدمي هواتف آيفون الأحدث يواجهون مشكلة كبيرة بسبب تحديث iOS 15.4 الذى أطلقته شركة آبل الأمريكية لمستخدميها منذ أيام.
وبحسب موقع GSMArena فإن يبدو أن التحديث قد سبب مشكلة كبيرة متعلقة بنفاد بطارية هواتف مستخدمي آيفون الذين قاموا بتحميل التحديث على هواتفهم.
وعبر عدد من المستخدمين عن غضبهم الشديد بسبب نفاد أكثر من 80 % من بطاري هواتفهم بعد القيام مباشرة بتحميل تحديث iOS 15.4 ، حيث فقد المستخدمين شحن هواتفهم ما بين مدة من ساعة إلى ساعتين.
وعلى الرغم من أن شحن الهواتف الحاصلة على تحديث iOS 15.4 حتى 80 % يكفى حوالى 24 ساعة حسب الاستخدام إلا أن المستخدمون فوجئوا بنزول الشحن إلى حوالي ساعة عند استخدام الهاتف بكثرة.
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