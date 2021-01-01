سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Oppo K10



Oppo K10 Oppo K10

كشفت تسريبات السعر والمواصفات الكاملة لهاتف Oppo K10 الذى تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاقه الأسبوع المقبل تحديدا في 23 مارس ، حيث سيصدر بعدد من الإمكانات المتميزة في فئة الهواتف المتوسطة المخصصة للشباب بسعر مناسب، وتقنيات شاشة وكاميرا فائقة مع أداء قوى للمعالج.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو Oppo K10 سيأتى بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية مع ثقب في أعلى الشاشة الكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وسيقدم هاتف أوبو Oppo K10 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

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وسيحتوى هاتف أوبو Oppo K10 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السرع بقوة 80 واط ، حيث سيكون الهاتف قادرا على الشحن في حوالي نصف ساعة.وسيعمل هاتف أوبو Oppo K10 بمعالج من نوع Dimensity 8000 من شركة ميديا تيك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.وسيبدأ سعر هاتف أوبو Oppo K10 من حوالى 265 دولارًا أى ما يعادل حوالي 4 آلاف و 160 جنيه مصرى، لأصغر نسخة.