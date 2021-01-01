سعر ومواصفات هاتف الفئة المتوسطة OPPO A16e ..

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتفها OPPO A16e من الفئة المتوسطة، والمقرر إصداره خلال أيام قليلة في السوق الهندية ثم إطلاقه بعدها في الأسواق العالمية، حيث سيحصل على سعر رخيص للغاية وإمكانات متميزة.
وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف أوبو OPPO A16e، يأتى بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وكثافة 269 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 480 نت، مع ثقب في أعلى الشاشة الكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء.
ويقدم هاتف أوبو OPPO A16e، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED مثبت ، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 5 ميجابكسل.
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