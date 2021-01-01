سعر ومواصفات هاتف الفئة المتوسطة OPPO A16e ..



OPPO A16e OPPO A16e

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتفها OPPO A16e من الفئة المتوسطة، والمقرر إصداره خلال أيام قليلة في السوق الهندية ثم إطلاقه بعدها في الأسواق العالمية، حيث سيحصل على سعر رخيص للغاية وإمكانات متميزة.



وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف أوبو OPPO A16e، يأتى بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وكثافة 269 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 480 نت، مع ثقب في أعلى الشاشة الكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء.



ويقدم هاتف أوبو OPPO A16e، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED مثبت ، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف أوبو OPPO A16e، بفضل معالج من نوع Helio P22، من شركة MediaTek ميديا تيك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و 64 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 11.ويحتوى هاتف أوبو الجديد OPPO A16e، على بطارية بقوة 4230 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، تقوم بشحن البطارية بالكامل عبر منفذ micro-USB ، وفتحة بطاقة micro-SD مخصصة ، ومقبس صوت 3،5 مم، ووزن 175 جرامًا، وثلاثة خيارات للألوان الأسود والأزرق والفضي.ويبدأ سعر هاتف أوبو OPPO A16e حوالى 131 دولار أي ما يعادل ألفين جنيه مصري.