ثورة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.الروبوت المتنقل المستقل..



الروبوت المتنقل المستقل الروبوت المتنقل المستقل

لقد أثبتت الروبوتات مع تقنيات الذكاء الاصطناعي فعاليتها بصورة جيدة إلى حد ما في مجالات عديدة، مثل تصنيع السيارات من تجميع لقطع الغيار واللحام وحمل الأجزاء الثقيلة والأعمال التي يصعب على البشر القيام بها، كما تم استخدامها في مجالات الزراعة والرعاية الصحية وضمان الدقة في كثير من الأعمال وتعزيز السلامة، ولجأ الكثير من الجهات التي تستخدم هذه الروبوتات إلى ما يسمى “الروبوت المتنقل المستقل” طلبًا للمزيد من المساعدة.



ما هو الروبوت المتنقل المستقل؟ وكيف يعمل؟

يشير مفهوم الروبوت المتنقل المستقل AMRs – autonomous mobile robots إلى نوع من الروبوتات التي يمكن أن تفهم وتنتقل من خلال بيئتها بشكل مستقل. AMR تختلف عن مفهوم المركبات الموجهة المستقلة AGV التي تعتمد على مسارات محددة مسبقًا وغالبًا ما تتطلب رقابة المشغلين، وتستخدم الروبوتات المستقلة المتنقلة أجهزة استشعار وتعمل عبر تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة؛ لحساب المسارات التي يجب أن يسير عليها الروبوت والملاحة وحساب أبعاد الأجسام التي يعمل حولها الروبوت، كما يتم تزويدها بكاميرات لقراءة البيئة المحيطة بها؛ بهدف تجنب الاصطدام وإعادة توجيه الروبوتات المستقل إلى مسارها المرسوم مسبقًا.



لماذا يجب تبني الروبوت المتنقل المستقل؟

تعزيز السلامة في مكان العمل: تقوم العديد من الشركات التجارية باستخدام الروبوت المتنقل المستقل AMRs لمهام من الصعب على البشر القيام بها ومن شأنها أن تضر بالعمال أو تلحق بهم الأذى، فعلى سبيل المثال: يمكن استخدام AMRs في تنظيف وتطهير مناطق معينة من أجل تحسين الصحة والسلامة، ونقل عينات المختبرات المعدية في المستشفيات، أو حمل الأجسام ذات الأوزان الثقيلة في البيئات الصناعية، كما يمكن لهذه الروبوتات العمل في ظروف قاسية؛ حيث لا يمكن ولا ينبغي للبشر أن يعملوا بها.

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المرونة: تقوم الروبوتات المستقلة المتنقلة بتقييم محيطها والاستجابة لها تقييما ديناميكيًا يصاحبه إنجاز مجموعة متنوعة من المهام، وكلها دون إشراف مباشر من المُشغِّل وتكون حلولًا متزامنةً للموقع، كما ترسم الخرائط عبر تقنيات رسم الخرائط المتقدمة، ويمكن لـ AMR فهم التغيرات في بيئتها والتكيف معها، وهذه المرونة تجعلها أداة قيمة يمكن استخدامها عبر العديد من التطبيقات والصناعات.تحسين الكفاءة والإنتاجية: تمكن هذه الروبوتات الموظفين من التركيز على أنشطة أعلى قيمة من الأعمال المباشرة في خط الإنتاج مثل دعم العملاء، وكثيرًا ما تستخدم الشركات التجارية AMR للمساعدة في تحديد مكان المخزون واختياره ونقله من مكان إلى آخر، وتلجأ شركات أخرى إلى الروبوتات المستقة المتنقلة AMR ذات الطاقة المنخفضة التي تحتاج إلى طاقة أقل للعمل، كما يمكن إعادة تغذيتها والعودة إلى العمل بسرعة أكبر؛ الشيء الذي من شأنه التقليل من وقت العمل ومواصلة الإنتاج وإنجاز المهام الموكلة إليها.الروبوت المتنقل المستقل وتقنيات الذكاء الاصطناعيترتكز فلسفة تقنية الذكاء الاصطناعي على جعل الآلات تتعلم من التجربة وتتكيف مع المدخلات الجديدة التي تطرأ على البيئة المحيطة بها؛ ما يدفعها لأداء المهام بطريقة أشبه بالبشر، وهذا يجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي AI جزءًا لا يتجزأ من صناعة الروبوتات المستقلة المتنقلة.ومما يدعم هذه الميزة الكاميرات التي يتم تركيبها في هذه الروبوتات والتي مع تقنيات AI تعمل كأجهزة استشعار ممتدة كما يمكنها التكيف مع البيئة بشكل مناسب؛ عبر تجنب الازدخام في خط الإنتاج خلال أوقات معينة وعند تغيير نوبات العمل الروتينية لوجود كثافة كبيرة في هذه الفترات.عوامل تدعم عمل الروبوت المتنقل المستقلهناك مجموعة من العوامل التي تساعد AMRs في أداء بمهامها؛ ومنها:مؤشرات درجة الحرارة Operating Temperature: ويمكن أن تعمل هذه الأجهزة في درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية دون أن يتوقف النظام وتقديم أداء مستمر مع وحدة المعالجة المركزية التي تعمل بكفاءة في هذه الدرجة.مقاوم الرطوبة Humidity Resistance: في حالات الاستخدام بظروف ظاغطة يمكن أن تكون الرطوبة عاملًا رئيسيًا يؤثر في وظيفة الأجهزة وبالتالي في المنتجات التي يعمل عليها، وفي هذه الحالة يتم تصميمه واختباره في ظروف صارمة لضمان أن يكون التصميم متناسبًا مع البيئات الرطبة.تطبيقات الروبوتات المستقلة المتنقلةيتم استخدام AMRs في العديد من المجالات، مثل: التصنيع بالمستشفيات من ترحيل للمستلزمات والتخلص من المخلفات الطبية، كما يتم استخدامها في مجال التصنيع من حمل للأوزان الثقيلة والتقاط الأجسام الدقيقة التي يصعب على العمال التعامل معها، كما يمكن لهذه الأجهزة التعامل مع المنتجات في المخازن وإعادة ترتيبها ونقلها وتوفير مساحات جديدة؛ عبر إعادة ترتيب ما هو موجود بطرق مختلفة.