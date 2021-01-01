رسميا الإعلان عن هاتف Huawei P50E بنظام HarmonyOS



Huawei P50E Huawei P50E

الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة هواوي، عن الهاتف، Huawei P50E، ليكون بذلك، رابع الأعضاء، في سلسلة P50 Series، وأقلهم من، حيث السعر والمواصفات، حيث يأتي مع، المعالج المتوسط، Snapdragon 778G، وشاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، وكاميرا خلفية رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أنه، يدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، من خلال الكاميرا الأمامية، والخلفية، ويدعم شحنا سريعا، قويا للغاية، يمكنه شحن الهاتف، في 35 دقيقة فقط، وغيرها من، المواصفات الجيدة، التي ترجع للفئة المتوسطة، والتي سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.



مواصفات Huawei P50E

تم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة OLED، منحنية من الجوانب، وبدون إطارات، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 2700×1224 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أن، بطارية الهاتف، Huawei P50E، تأتي بسعة، 4100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 66 واط، ويتم شحنها، من خلال المنفذ الأحدث، USB Type?C 3.1.



يتم تشغيل، هاتف هواوي الجديد، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G 4G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والمكون من، 4 أنوية Kryo 670، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 670، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 642L، ويعمل بنظام التشغيل، HarmonyOS 2.0، ويتوفر بإصدارين على، مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

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الهاتف Huawei P50Eالكاميرا الأمامية، التي يصل بها، هاتف Huawei P50E، تتواجد في، ثقب صغير، في المنتصف، وتأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما الكاميرات الخلفية، فتم تصنيعها، بالتعاون مع، شركة Leica، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، حجمه 23 ملم، وبدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بمستشعر حجمه، 125 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.4، وبدعم التقريب البصري 5x، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بمستشعر حجمه، 16 ملم، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم خاصية التثبيت البصري، OIS، وخاصية التثبيت الإلكتروني، EIS، وتدعم أيضا، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.مميزات الهاتفHuawei P50E، مقاوم للغبار، والماء، بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة).معالج التشغيل، لا يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، ولكنه يقدم نفس الأداء، الذي يدعمه، إصدار 5G، حيث يقدم أداء، قويا جدا، في تشغيل الألعاب الثقيلة، ويعتمد على، نظام التشغيل، الأحدث من شركة هواوي، HarmonyOS 2.0.تصميم الشاشة، جديد ورائع للغاية، وحجمها كبير، كما أن، جودتها عالية، ومعدل تحديثها قوي، ولا يوجد حولها، أي حواف، بالإضافة إلى أنها، تدعم ألوان 1B.الكاميرات الخلفية، ممتازة للغاية، وتدعم العديد من، الخصائص التي، تتيح للمستخدمين، إمكانية التقاط صور، عالية الجودة، حتى في الإضاءة المنخفضة، بما في ذلك، خاصية HDR، وpanorama، وOIS، وEIS، وتدعم أيضا، تقريبا بصريا، يبلغ 5x.جودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية، عالية جدا، وتقدم تجربة تسجيل فيديوهات، أكثر من رائعة، حيث يدعم تصوير، بجودة 4K.الذاكرة الداخلية، كبيرة جدا، تبدأ من، 128 جيجا بايت، وتصل إلى، 256 جيجا بايت، ويمكن زيادتها، من خلال، كارت ميموري، Nano Memory، بسعة 256 جيجا بايت، إضافية.الهاتف Huawei P50E، يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، ويحتوي أيضا، على نظام التعرف، على الوجه، Face Unlock، لفتح الهاتف، عن طريق الوجه.تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 66 واط، قادرة على، شحن 100%، من سعة البطارية، خلال 35 دقيقة فقط.يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6E، وإصدار Bluetooth 5.2.الذاكرة العشوائية، جيدة للغاية، في هذه الفئة السعرية، وتساعد المعالج، على تقديم أفضل، أداء ممكن، أثناء تشغيل الألعاب، وإجراء المهام الثقيلة.وزنه خفيف للغاية، مقارنة بالمواصفات التي، يصل بها، وبحجم الشاشة الكبير، حيث يبلغ 181 جراما فقط، مما يسهل حمله، واستخدامه بيد واحدة.يدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.عيوب الهاتفلا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وبطاقة ذاكرة خارجية، في نفس الوقت، وذلك لأن، بطاقة Nano Memory، يتم تركيبها، بدلا من إحدى الشرائح.Huawei P50E، لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.لا يتضمن أي، طبقة حماية، على الشاشة، مما يعني، أنها قد تتعرض، للكسر والخدش بسهولة، إذا لم تستخدم، شاشة الحماية الزجاجية، التي يتم شراؤها، بشكل منفصل.سعة البطارية، ليست مناسبة، مع هاتف بهذا السعر، حيث يوجد منافسون، بأسعار أقل، تحتوي على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، و5500 ملي أمبير.على الرغم من، أن الكاميرا الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، إلا أن، دقتها ضعيفة، مقارنة بالهواتف المنافسة، من شاومي، وريلمي، وأوبو.سعر الهاتف Huawei P50Eالهاتف Huawei P50E، سيتوفر للشراء، في الصين، قبل نهاية، شهر مارس الجاري، وسيتوفر في باقي، دول العالم، خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بسعر يبدأ من، 644 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 706 دولارات، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.