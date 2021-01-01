طريقة جديده لإخراج الأجسام الفضائية من المدار يبتكرها الروس

ابتكر خبراء معهد موسكو للطيران مع نظرائهم من شركة لافتشكين العلمية الإنتاجية، حلا لمشكلة إخراج الأجسام الفضائية من المدار الأرضي المنخفض، وهذا الحل هو عبارة عن غشاء بوليميري ممعدن كروي الشكل قابل للنفخ.
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول سيرجي فيرسيوك، رئيس مكتب Iskra للتصميم الخاص بمعهد الفضاء الجوي التابع لمعهد موسكو للطيران موضحا، "سمك هذا الغشاء 5-12 ميكرون (الميكرون يساوي 0.001 مللمتر) يلصق وفق الشكل المقرر مسبقا للحصول على شكل كروي يركب عليه صمام".
ويمكن نفخ هذا الجسم الكروي بطريقتين. الأولى باستخدام الغاز المتبقي داخل الغشاء نفسه لأن الضغط المحيط به يعادل الصفر عمليا. والثانية بضخ الهواء من أسطوانة.
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