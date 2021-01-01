سعر و مواصفات الهاتف Redmi K50



Redmi K50 Redmi K50

بعد إطلاق الهاتف، Redmi K50 Gaming، في وقت سابق، من شهر فبراير الماضي، قامت الآن، شركة ريدمي، العلامة التجارية الفرعية، من شاومي، عن الهاتفين، Redmi K50، وK50 Pro، مع مواصفات جيدة، أقل من الموجودة، في إصدار الألعاب، ولكنها ما زالت، ممتازة للغاية، مقارنة بسعره، الذي يبدأ من، 378 دولارا، حيث يأتي، مع أحد معالجات، ميديا تيك الجديدة، ويضم كاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، وما يصل إلى، 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، وبطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا قويا، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى جيدة، سنتعرف عليها، خلال هذا المقال، وإليكم الآن، مواصفات وسعر هاتف Redmi K50.



مواصفات الهاتف ريدمي K50

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هذا الهاتف الجديد، خلال مؤتمر ريدمي، الذي أقيم، يوم 17 مارس، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، في وقت لاحق، من شهر مارس.



الشبكة: هاتف ريدمي الجديد، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، مما يضمن، أسرع اتصال إنترنت، بواسطة بيانات الجوال، مع العلم بأن الهاتف، يدعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.

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الهاتف Redmi K50أبعاد الهاتف: ارتفاع الهاتف، Redmi K50، يبلغ 163.1 ملم، وعرضه يبلغ 76.2 ملم، وسمكه يبلغ 8.5 ملم، كما أن، وزنه يبلغ 201 جرام.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، تأتي من نوع، OLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة QHD+، وبدقة 3200×1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة، تدعم Dolby Vision، وتدعم محتوى HDR، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus.المعالج: يتم تشغيل، هاتف ريدمي K50 الجديد، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 8100، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، والذي يتكون، من 4 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.85 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، بجانب وحدة معالجة رسوميات، من فئة، Mali-G610 MC6.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، للهاتف Redmi K50، تأتي من نوع، UFS 3.1، وبسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، من نوع LPDDR5، وبسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، MIUI 13.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا سيلفي، بمستشعر Sony IMX596، وبدقة 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30، و60، و120 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: يتوفر هذا الهاتف، مع 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، Sony IMX 582، وبدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم المثبت البصري OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، للهاتف Redmi K50، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 120 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية panorama، وHDR.البطارية: بطارية هذا الهاتف، أكبر من، بطارية الهاتف، K50 Gaming، وK50 Pro، ولكن تدعم شحنا سريعا، أضعف، حيث إنها، تأتي بسعة، 5500 ملي أمبير، ويمكن شحنها، بنسبة 100%، في أقل من، 40 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 67 واط، علما بأن، منفذ الشحن، يأتي من نوع، USB Type?C 2.0.مميزات الجوال: يتميز Redmi K50، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ومكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، وInfrared port، كما أنه، يدعم اتصال Bluetooth 5.3، الأحدث على الإطلاق، ويدعم اتصال Wi-Fi 6E، مع دعمه، لمستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان، بالإضافة إلى أن، Redmi K50، مقاوم للغبار، ورذاذ الماء، بشهادة IP53.عيوب الهاتف: هذا الهاتف، يفتقر إلى، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وهذا يعني أنك، ستحتاج إلى، شراء سماعة أذن لاسلكية، ويفتقر أيضا، إلى الشحن اللاسلكي، أو الشحن العكسي، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يدعم، الراديو FM، ولا يدعم، تركيب كارت ميموري، لزيادة المساحة التخزينية.الهاتف Redmi K50سعر الهاتف Redmi K50سعر الهاتف Redmi K50، يبدأ من، 378 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى، 440 دولارا أمريكيا، للإصدار الأعلى، الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.