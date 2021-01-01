بالسوق المحلي زيادة رسمية على سوزوكي ديزاير 2022



سوزوكي ديزاير سوزوكي ديزاير

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سوزوكي، أعلنت شركة مودرن موتورز للسيارات عن تقديمها زيادة سعرية على أغلب فئات سيارتها سوزوكي ديزاير 2022 المتاحة حاليا في سوق السيارات المصري، حيث تم الإعلان عن أسعار فئات هذا الموديل من السيارة كالتالي بعد هذه التغيرات:



- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 178 ألف و900 جنيه (بدون زيادة).



- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي من 209 ألف و900 جنيه إلى 214 ألف و900 جنيه (زيادة 5000 جنيه).

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- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي من 218 ألف و900 جنيه إلى 223 ألف و900 جنيه (زيادة 5000 جنيه).ويتم تقديم سوزوكي ديزاير 2022 محليا بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 88 حصان و113 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات المتاح مع هذه السيارة الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- - نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام المساعدة في الكبح BA.- سنسور خلفي.- تكييف هواء.- منافذ AUX وUSB وبلوتوث.- عجلة قيادة بمؤازرة كهربائية (باور ستيرينج).- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج كهربائي.- نظام دخول السيارة بدون مفتاح.- نظام Start/Stop لتشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.- مصابيح ضبابية.- ريموت وقفل مركزي للأبواب.