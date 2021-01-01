زيادة سعرية جديدة على سوزوكي سياز 2022 في مصر



سوزوكي سياز سوزوكي سياز

وسط الزيادات الأخيرة أعلنت شركة مودرن موتورز وكيل سيارات سوزوكي في مصر عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها سياز، والتي تقدمها الشركة بفئة واحدة فقط أصبح سعرها كالتالي بعد الزيادة:



- فئة واحدة من 264 ألف و900 جنيه إلى 274 ألف و900 جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

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وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- نظام لتشغيل المحرك بزر بدون مفتاح.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام إنذار.- قفل مركزي للأبواب.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.