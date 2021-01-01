أسعار ومواصفات أرخص سيارة SUV في مصر

يتطلع العديد خاصة من فئة الشباب لشراء سيارة جديدة تجمع بين العديد من الإمكانيات المواصفات، وذات مقابل مادي معقول في متناول ايديهم، وفي هذا التقرير نستعرض أسعار ومواصفات أرخص سيارة شبابية جديدة موديل 2022 في مصر، استمرارا للخدمات التي يقدمها موقع “إيجيبت أتوموتيف” لقرائه ومتابعيه.
سعر سوزوكي اسبريسو 2022
تتوفر سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2022 في الأسواق لدى التجار بسعر 153.9 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سوزوكي» بعد أخر زيادة قدرها 4 ألاف جنيه أعلنتها شركة مودرن موتورز الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكي» في السوق المحلية في شهر مارس 2022.
مواصفات سوزوكي اسبريسو 2022
تنتمي السيارة اليابانية سوزوكي اسبريسو موديل 2022، تجميع ياباني، طراز «إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، بنتاقل حركة يدوي بخمس سرعات، 3 سلندر، جر أمامي بقوة 67 حصاناً، وعزم يصل إلى 90 نيوتن.
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