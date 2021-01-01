غداً الجولة الأولى من فورمولا 1فى البحرين.



فورمولا 1 فورمولا 1

بدأت الفرق المشاركة في سباقات فورمولا 1 لعام 2022 أمس تجاربها الحرة استعداداً لسباق جائزة البحرين الكبرى، وهي الجولة الأولى في جولات بطولة العام الجاري، بعد السباقات التأهيلية التي جرت في برشلونة الشهر الماضي.



بطولة الجائزة الكبرى بعاصمة البحرين

وينطلق سباق البحرين غداً في الخامسة مساءً على حلبة الصخير، وذلك قبل الانتقال مباشرة إلى المملكة العربية السعودية التي ستستضيف الجولة الثانية من هذا الموسم في الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري.



ويعتبر سباق الجائزة الكبرى هو النسخة الثامنة عشر من سباقات فورمولا التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة على حلبة الصخير؛ حيث يبلغ طول اللفة 5.412 كيلومتر، بمسافة إجمالية قدرها 308.238 كيلومتر على مدار 57 لفة هي إجمالي السباق.

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الجولة الأولى لسباقات فورمولا 1 لعام 2022وتأتي جولات بطولة فورمولا 1 هذا العام بعد أشهرٍ من العمل المكثّف الذي انطلق منذ بداية العام الماضي بالنسبة للعديد من الفرق، وذلك من أجل تطوير وإنتاج السيارات الجديدة بما يتماشى مع صيغة القوانين التقنيّة الجديدة المنظمة للبطولة والتي استحدثها الاتحاد المنظم لسباقات فورمولا، والتي كان من أهمها تغيير مقاسات الإطارات إلى مقاس 18 بوصة.وعلى الرغم من أن الفرق قد حصلت على فرصتها الأولى لإجراء التجارب الأولية لأداء سياراتها خلال السباقات التجريبية في برشلونة والبحرين، إلا أن معظم الفرق مازالت لا تملك فكرة كاملة عما سيكون عليه ترتيب السباقات، حيث عبر العديد من السائقين في تصريحات سابقة عن حاجة السيارات الجديدة لأسلوب قيادة مختلف، وذلك بحسب ما أورده تقرير موقع موتور سبورت المتخصص في أخبار سباقات السيارات.إلى جانب أن السيارات الجديدة تتسم بالصلابة أكثر من سابقتها، وهو ما يعني امتصاص أقل للمطبات وراحة أقل للسائقين داخلها أثناء القيادة، وبالتالي مزيد من التحدي الذي سيواجه سائقي الفرق المشاركة.