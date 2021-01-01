المهندس عمرو سليمان يكشف عدم إقبال المصريين على السيارات الكهربائية حتى الآن

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السيارات الكهربائية

كشف المهندس عمرو حسن سليمان، خبير السيارات، أسباب عدم إقبال المصريين حتى الآن على السيارات الكهربائية، وسر الأرقام الهزيلة التي يعلنها تقرير الأهرام الصادر عن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات بشأن عدد السيارات الكهربائية المرخصة شهريا في مصر والتي لا تتخطى العشرات.

وقال في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن وكلاء السيارات في مصر لا يزالوا يدرسون مع الشركات الأم في الخارج الطريقة الأمثل لدخول هذا السوق.

وأضاف أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة من أجل تأمين وجود نقاط للشحن في كل مكان، مؤكدا أن هناك خطة من الدولة المصرية لأجل نشر هذه النقاط في أسرع وقت.

وأوضح أن الدولة تخطط لتقديم حوافز للمصريين من أجل شراء السيارات الكهربائية وذلك بعد اكتمال البنية التحتية، مؤكدا أنها ستدخل مرحلة الإحلال والتجديد بعد سيارات الغاز الطبيعي.

المصدر: الاهرام أوتو

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