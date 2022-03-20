أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأحد 20-3-2022



اسعار العملات اسعار العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 20 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 20 – 3 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:





أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.وسجل اليورو للشراء 17.2103 جنيه، والبيع 17.4997 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 20.5072 جنيه، والبيع 20.7705 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.3675 جنيه، والبيع 12.502 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3124 جنيه، والبيع 2.3509 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7718 جنيه، والبيع 1.8024 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.6495 جنيه، والبيع 1.675 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.6684 جنيه، والبيع 16.8975 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.0999 جنيه، والبيع 13.2849 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.5142 جنيه، والبيع 11.6744 جنيه.