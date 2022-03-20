تشكيل لجنة لوضع أسعار الخبز السياحي كل 3 أشهر ..شعبة المخابز توضح

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قال خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن الدولة قامت بمجهود كبيرة للتصدي لبعض الأشخاص التي كانت تقوم برفع أسعار السلع، موضحًا أن البعض قام برفع سعر الخبز الحر، والدولة واجهت ذلك.



وأضاف سكرتير عام شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «الحدث اليوم» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن سعر الخبز المدعم لم يتعرض لـ أي زيادة، ولكن بعض المخابز السياحية قامت برفع سعر الخبز السياحي «الحر».



ولفت إلى أن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على خبز حر، ولذلك الدولة قامت بتشكيل لجنة لوضع أسعار للخبز السياحي، كل ثلاث أشهر، وكشف أن اجتماع اللجنة سيكون غدًا الأحد، وسيكون هناك بيان بسعر الخبز الحر خلال أيام.

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وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون سعر الخبز الحر 75 قرشا، ووزنه 90 جرام، وأكد أن الخبز سيباع بالرغيف، وليس بالكيلو كما يقول البعض.وأكد أن سعر الخبز المدعم لن يرتفع سعره وسيظل كما هو بـ 5 قروش، وكشف أن هناك اقتراح بأن يكون سعر رغيف الفينو 75 قرش، ووزنه 50 جرام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يطبق في الإسكندرية.