وزاره التموين : تكشف تحركات الدولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار



وزاره التموين وزاره التموين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إنه على الرغم من الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار عالميًا ظلت أسعار منافذ ومجمعات الدولة كما هي ولم تتغير.



وأضاف «عشماوي» في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم السبت: «لم نشهد أي تحرك في المنافذ الخاصة بوزارة التموين ولها فروع جمعيتي التي تُقدم السلع الغذائية بأسعار ما قبل التضخم العالمي».



وتابع: «هناك بعض السلع الغذائية التي شهدت زيادات غير مبررة ولا سيما وأن هذه السلاسل لديها مخزون إستراتيجي ليس بنفس المخزون الإستراتيجي للدولة، ولكن هناك بعض التجار الذين استفادوا من التضخم العالمي في الدول الأوروبية واستفادوا من القفزات السعرية لبعض السلع».

قد يعجبك أيضا...

واستطرد: «رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة ما بين 65 إلى 70 قرشًا ويباع بـ5 قروش وهو يعتبر حجم استهلاك المواطنين هو الأكبر ولذلك كان لا بد أن تتدخل الدولة بمنافذها»، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزن استراتيجي من السلع يكفي لـ6 أشهر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.