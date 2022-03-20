أسعار الذهب اليوم الأحد 20 مارس 2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد عند ذات الأسعار السائدة، مساء أمس السبت، وهي مرتفعة في مصر عن معدلات السعر العالمي لزيادة الطلب على الذهب Gold.



وترتفع أسعار الذهب Gold Prices في الوقت الحالي عن السعر العادل مقارنة بالسعر العالمي بنحو 40 جنيهًا.



وبدأت أسعار الذهب في الإنفصال عن السعر العالمي بسبب مخاوف استمرار حرب روسيا على أوكرانيا أوكرانيا والتى أدت إلى رفع أسعار العديد من السلع، مما رفع مستويات الطلب على الذهب للحفاظ على قيمة المدخرات.

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وأدت مخاوف التضخم إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل يمكن أن تكون الأسعار عالميًا تنخفض في حين ترتفع ترتفع في مصر.ووصل الانخفاض في أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الأسبوع إلى حوالي 70 دولار، في حين ارتفع سعر الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات للذهب عيار 24 و4 جنيهات لنوعي الذهب عيار 21 و18.وساهمت الأخبار الإيجابية بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة في أمريكا على حدوث الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميًا.وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ومساء أمس السبت عن الأسعار صباح السبت ومساء الجمعة بقيم من جنيهين إلى 3 جنيهات، لتكون الأسعار مستقرة خلال عطلة البورصات ولكنها مستقرة على ارتفاع.وتكون أسعار الذهب الآن في مصر والتى يتوقع أن تسود طوال اليوم وتكون وتتحرك قرب نفس المعدلات في مدي 3 جنيهات ما لم تجد أخبارًا جوهرية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية أو أسعار الدولار في مصر، وهي كما يلي:يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر 1020 جنيهًاويصل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 892 جنيهًا.وسجل سعر الذهب عيار 8 اليوم الأحد 765 جنيهًا.وتتغير تلك الأسعار من مكان لآخر ومن محل لآخر وهي أسعار بدون مصنعية.توقعات أسعار الذهب اليوم في مصريُتوقع أن تتحرك أسعار الذهب اليوم في مصر لنوع عيار 24 في مدي 3 جنيهات صعودًا وهبوطًا في حالة عدم حدوث أخبار جوهرية بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، لتكون بين 763 و767 جنيهًا.ويتوقع أن تتحرك أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مدي 3 جنيهات صعودًا وهبوطًا أيضًا في ظل عدم حدوث أخبار جوهرية بخصوص الحرب، لتكون بين 889 و895 جنيهًا.وتكون أسعار الذهب عيار 18 اليوم المتوقعة تتحرك في مدي جنيهين صعودًا وهبوطًا في حال عدم وقوع أحداث جوهرية بخصوص الحرب، لتكون بين 889 و895 جنيهًا.أسعار الذهب عالميًاختمت أسعار الذهب للمعاملات الآجلة مساء الجمعة على 1921.55 دولار، بانخفاض اسبوعي حوالي 3.5%، وانخفاض يومي 1.11%.وختمت أسعار الذهب للتعامل المباشر مساء الجمعة على 1921.30 دولار، بانخفاض اسبوعي حوالي 3.38%، وانخفاض يومي 1.10%.