6 عادات لا تفوتها للفوز بشهر رمضان

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عادات سيئة كثيرة قد يفعلها البعض على مدار العام، إلا أنه مع اقتراب رمضان، يبحثون عن حلول لاستغلال الشهر الكريم من أجل التخلي عن تلك العادات السيئة، للفوز بثواب الشهر الذي أنزل فيه القرآن.



ونصح الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، بضرورة استغلال شهر رمضان في الطاعة، من خلال استقباله ببعض الأفعال والسلوكيات الطيبة، خاصة أنه شهر نفحات ومغفرة للذنوب.



التوبة

يمكن تطبيقها في شهر رمضان بالتخلي عن المعاصي والتحلي بالطاعة والفضائل، وتكون بين العبد وربه، وبينه وبين الناس.

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التصالح مع الآخرينينصح بالمصالحة مع الجميع، والبعد عن الشحناء والتباغض؛ لأن صيام المتخاصمين يعلق ولا يرفع إلى السماء، فينبغي على المسلم العودة إلى الله من الآن، والمبادرة إلى التصالح مع الناس، وأن يعفو الشخص عن من أساء إليه، ويصفح عن من ظلمه.تهذيب السلوكيجب أن يهذب المسلم من سلوكه، وأن يغير من حاله، فالصيام لله، وهو الذي يجزي عليه، فينبغي على المسلم أن يغير من تصرفاته، بأن يترك الغيبة والنميمة وقول الزور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري.الحرص على الصلاةينصح بالحرص على قيام الليل والتهجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمالنا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري.تلاوة القرآنمن الأفضل أن ينشغل المسلم بتلاوة القرآن ومراجعته، ويجعل لنفسه وردا في كل يوم، وهو الأمر الذي ينبغي على المسلم أن لا يغفل عنه أيضًا خلال الشهر الكريم.إفطار صائميسعى الشخص لتغيير حياته إلى الأفضل، وما اعتاد عليه من عادات تفسد عليه صومه، ومنها الحرص على إفطار صائم، فأجر إفطار صائم يعادل أجر صيام يوم.