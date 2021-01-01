اصطياد وحش بحري بحجم الديناصور في نهر فريزر

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وحش بحري

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه اصطياد رجلان لسمكة ضخمة غريبة بحجم الديناصورفي نهر فريزر الشهير.

وتمكن كل من مرشد الصيد إيف بيسون والصياد دان لاليير من اصطياد وحش بحري شبه بـ «الديناصور» حيث يبلغ طوله 11 قدماً ووزنه 600 رطل.

وتمكن مرشد الصيد وزميله من اصطياد السمكة من نهر فريزر الشهير في كندا، وذلك حسب صحيفة "الديلي ستار" البريطانية.

ويقول الصياد الخبير أن السمكة تنتمي إلى «سمك الحفش» وهو نوع يشار إليه أحياناً باسم «الديناصورات الحية» لأنه يعود إلى العصر الجوراسي.

وأضاف الصياد لصحيفة «يو إس إيه توداي» :«هذا سلوك طبيعي جداً لأن يظل سمك الحفش ثابتًا وسهل الانقياد في المياه الضحلة بعد إطلاقه».

وأوضح: «هذه السمكة العملاقة سبحت بعيدًا بعد إطلاقها، وهو ما لم يظهره الفيديو، وأنا متأكد من أنها ستعيش لمدة 100 عام أخرى».

وعن مصير السمكة بعد اصطيادها، نبه الصياد الخبير أنه تمكن من أخذها ثم أعادها إلى النهر مرة أخرى حفاظاً عليها من الإنقراض.
وصُدم المشاهدون عندما رأوا حجم سمك الحفش، ويقول أحدهم مرعوباً: «هذا وحش نهر حقيقي!»، وأضاف ثاني: «لا تقترب من الماء مرة أخرى»، وواصل ثالث: «كم يبلغ عمر سمك الحفش في رأيك؟»، وحققت مقاطع الفيديو الخاصة باصطيادها ما يتجاوز الـ 30 مليون مشاهدة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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