هدايا لا يفضل شراؤها في عيد الأم "النتيجة مش هتكون مضمونة"..



عيد الأم عيد الأم

يحرص الأبناء في هذه الفترة على البحث عن أفكار هدايا مناسبة لأمهاتهم، لإهدائها لهن في عيد الأم، وقد يختار البعض شراء عطور أو أدوات مكياج وغيرها من الهدايا التي قد لا تفضلها الأم ولكن تقبلها منهم حتى لا تجعلهم يشعرون بالتقصير تجاهها، ولتجنب ذلك، نستعرض في هذا التقرير هدايا لا يفضل شراؤها في عيد الأم، وفقاً لما ذكره موقع " time".



هدايا لا يفضل شراؤها في عيد الأم



أدوات المكياج والملابس

تعتبر أدوات المكياج وقطع الملابس من الهدايا التي لا يفضل شراؤها في عيد الأم، وذلك بسبب أنواع مكياج مناسبة للون البشرة وكذلك الألوان والعلامات التجارية المفضلة للأم، والتي قد لا يعلمها جيداً أبناؤها، وكذلك قطع الملابس التي تتطلب معرفة المقاس واللون المفضل للأم.



روايات أو أفلام

لا يفضل أيضاً شراء رواية أو فيلم أو تذكرة مسرحية أو حفلة موسيقية، لأن بعض الأبناء قد لا يعلمون أنواع الروايات أو الأفلام التي تفضلها الأم، ولذلك لا يفضل مثل هذا النوع من الهدايا.

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حيوان أليفلا يفضل أيضاً شراء حيوان أليف وإهدائه للأم، لأنه يحتاج لرعاية وعناية من تنظيف وإطعام معظم الوقت، مما يتسبب في شعور الأم بالإرهاق والتعب.أدوات رياضة أو كريم لمكافحة الشيخوخةيفضل تجنب أدوات الرياضة ومستحضرات التجميل التي تعمل على مكافحة الشيخوخة لأنها من الهدايا التي تذكر الأم بتقدمها في العمل وحاجتها للاهتمام بصحتها وبشرتها، مما يثير شعورها بالحزن.مستلزمات التنظيف وأدوات المطبخلا يفضل شراء مستلزمات التنظيف وأدوات المطبخ في عيد الأم، لأنك بذلك تبعث لها رسالة مضمونها "رجاء التنظيف بعد إحداث الفوضى" أو "احضرى لنا هذه الشطيرة من فضلك"، ولهذا فهذه هدية لا تعبر عن تقديرك لها.