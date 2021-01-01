هدايا لا يفضل شراؤها في عيد الأم "النتيجة مش هتكون مضمونة"..

يحرص الأبناء في هذه الفترة على البحث عن أفكار هدايا مناسبة لأمهاتهم، لإهدائها لهن في عيد الأم، وقد يختار البعض شراء عطور أو أدوات مكياج وغيرها من الهدايا التي قد لا تفضلها الأم ولكن تقبلها منهم حتى لا تجعلهم يشعرون بالتقصير تجاهها، ولتجنب ذلك، نستعرض في هذا التقرير هدايا لا يفضل شراؤها في عيد الأم، وفقاً لما ذكره موقع " time".
هدايا لا يفضل شراؤها في عيد الأم
أدوات المكياج والملابس
تعتبر أدوات المكياج وقطع الملابس من الهدايا التي لا يفضل شراؤها في عيد الأم، وذلك بسبب أنواع مكياج مناسبة للون البشرة وكذلك الألوان والعلامات التجارية المفضلة للأم، والتي قد لا يعلمها جيداً أبناؤها، وكذلك قطع الملابس التي تتطلب معرفة المقاس واللون المفضل للأم.
روايات أو أفلام
لا يفضل أيضاً شراء رواية أو فيلم أو تذكرة مسرحية أو حفلة موسيقية، لأن بعض الأبناء قد لا يعلمون أنواع الروايات أو الأفلام التي تفضلها الأم، ولذلك لا يفضل مثل هذا النوع من الهدايا.
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