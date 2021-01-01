تعرف على السبب..وزير التعليم يدعو أولياء الأمور للدخول على بنك المعرفة الثلاثاء



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



وجه الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة لجميع المعلمين وأولياء الامور للانضمام فى ورشة عمل مقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصرى يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس الساعه 7 مساء لتتعرفوا أكثر عن مختلف طرق الدعم الرقمي لمنهج تعليم 2,0 من خلال الCurriculum Connect وتطبيق التنمية المهنية PLJ وكيف يدعم المجتمع التعليمي.



واضاف وزير التعليم ، عبر، لمعرفة التفاصيل والاشتراك يسعدنا تسجيلكم عبر الرابط التالى:



https://www.ekb.eg/events?event=168543103showd&month=3&year=2022

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم الجمع بين حافز تطوير التعليم المقرر لأعضاء هيئة التدريس وحافز الإدارة المدرسية، موضحة أنه يقتصر الصرف على حافز الإدارة المدرسية فقط.بوابة اخباراليوم ، حصلت على نسخة من الخطاب الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم ، والذي نص علي انه بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بشأن موافاتكم عن مدى جواز الجمع بين حافز تطوير التعليم و حافز الوكيل في حال تكليف أو إسناد جدول بالصفوف الأولى لوكيل المدرسة( مرفق ).. نتشرف بالإحاطة أنه تم بحث الموضوع ، و تم العرض علي المستشار القانوني للوزير و عرض الموضوع على الوزير، و أعتمد بيعتمد الرأي القانوني " حيت انتهى البحث إلى الآتي :أولا بالرجوع إلى القانون رقم 155 لسنة ?? ?? و القانون رقم ?? لسنة ???? و القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 تبين عدم وجود وظيفة وكيل مدرسة بجدول .ثانيا: تم إقرار ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بموجب موافقة السلطة المختصة و التوصيات الصادرة من لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب بأن يتم الصرف لمعلمي و موجهي رياض الأطفال و الصفوف الأولى دون غيرهم.ثالثا : يتم صرف حافز الإدارة المدرسبة لكل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة طبقا للقرار الوزاري رقم ?? لسنة ????.و بناء على ما تقدم : عدم جواز الجمع بين حافز تطوير التعليم و حافز الوكيل المقرر بالقرار الوزاري رقم 13 لسنة ???? ، و يقتصر صرف حافز الإدارة المدرسية فقط .