حقيقة القبض على مرتضى منصور داخل «جنح العجوزة»

آخر الأخباراخبار مصر › حقيقة القبض على مرتضى منصور داخل «جنح العجوزة»

صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور


كشفت مصادر أمنية، السبت، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن القبض على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، داخل مقر محكمة جنح العجوزة.

ونفت المصادر تلك الأخبار، موضحةً أن «منصور» حضر اليوم لجلسة محاكمته بـ4 قضايا سبّ وقذف من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحسن حافظ، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وعضوتان بنادي الزمالك، وجميعها حجزت لجلسة 26 مارس الحالي للنطق بالحكم.

وأضافت أن رئيس نادي الزمالك غادر قاعة المحاكمة، بشكلِ طبيعي.

يأتي ذلك، على خلفية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بالقبض على مرتضى منصور، واحتجازه لتنفيذ حكم صادره ضد من «جنح العجوزة».

المصدر: almasryalyoum

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة القبض على مرتضى منصور داخل «جنح العجوزة»

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20491

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager