الأرصاد تعلن خريطة المحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها الأحد



سقوط الأمطار سقوط الأمطار





توقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءا من يوم الاثنين القادم 21 مارس والذى يُعد أول أيام فصل الربيع.



وكشفت الأرصاد أن الانخفاض في درجات الحرارة يصل نحو درجتين على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، و4 درجات على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

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ويتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد الطقس غدا الأحد سقوط أمطار يبدأ في الساعات الأولى من النهار، ويستمر خلال ساعات الليل ويصل إلى القاهرة.وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 17 درجة خلال ساعات النهار، و10 ليلًا.وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط الأمطار خلال طقس غد الأحد على 21 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.وأرجعت غانم في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، سبب تعرض محافظات مصر لسقوط الأمطار إلى «تأثرنا بامتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا، والذى يؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، بجانب نشاط الرياح الشمالية الشرقية الرطبة على البحر المتوسط، فكلما اقتربنا من السواحل ظهر تأثير المنخفض وأدى إلى سقوط الأمطار».أمطار كثيفة على الإسكندرية - صورة أرشيفيةوكشفت عن المحافظات المعرضة لسقوط أمطار خلال طقس غد الأحد وهى كل المناطق المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط - بورسعيد - رفح - العريش)، مشيرة إلى أن نسبة سقوطها من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم وتختلف من منطقة لأخرى.الأمطار وموجة البرد ألزمت المواطنين بيوتهم فى القاهرة أمس - صورة أرشيفيةأما خلال ساعات الليل غدا الأحد فأوضحت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتعرض محافظات جنوب الوجه البحرى (المنوفية- الغربية- الشرقية) للأمطار، وكذلك محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، ومحافظات شمال الصعيد (بنى سويف -المنيا -أسيوط -الفيوم) ومدن القناة (الإسماعيلية - بورسعيد- السويس).وأكدت غانم أن نسبة الأمطار لا تتجاوز 20?? خلال ساعات الليل غدا الأحد ولا تؤثر على مجمل الأعمال اليومية.