الصحة : انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا



وزارة الصحة وزارة الصحة



شهد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر حاليا استقرارا في أعداد الإصابات وانخفاضا في أعداد الوفيات.

وأكدت وزارة الصحة انكسار الموجة الخامسة من فيروس كورونا وانخفاض أعداد الإصابات.

فيما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، انخفاض نسب تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بمحافظات الجمهورية.



وأكدت وزارة الصحة أن البيانات الاسترشادية الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعايات المتوسطة والمركزة خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجاري، تؤكد استمرار انخفاض تلك النسب بشكل ملحوظ.



ووجه الدكتور خالد عبدالغفار باستمرار المرور الدوري الرقابي على مستشفيات العزل والحميات والصدر من خلال لجان الرقابة والمتابعة للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، ورصد أي مخالفات، فضلًا عن إصدار التقارير الخاصة باحتياجات كل مستشفى من قوى بشرية وأدوية ومستلزمات وأجهزة، والعمل على ضمان استمرار توافرها.

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كما وجه بتوافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي، فضلًا عن التأكيد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.فيما تستمر وزارة الصحة في حملة "طرق الأبواب" بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تستهدف الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية)، حيث انطلقت بمحافظات (المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان)وأكدت وزارة الصحة ارتفاع المعدلات اليومية للتطعيم بالمحافظات، وتوافر مختلف أنواع اللقاحات، من خلال مراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة، بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة.وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 766 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 430198 متعافيًا.وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 31 مليونًا و551 ألفًا و587 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.