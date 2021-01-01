مدارس الثانوي تنبه طلاب الصف الأول الثانوي قبل انطلاق الامتحان الالكتروني



الامتحان الالكتروني الامتحان الالكتروني



وجهت مدارس الثانوي العام، رسالة عامة وعاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل انطلاق الامتحان الالكتروني التدريبي غدا الأحد بجميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي 2021-202.



امتحان الصف الأول الثانوي



وشددت مدارس الثانوي العام علي طلاب الصف الأول الثانوي خلال الامتحان الالكتروني، بعدم الخروج من منصة الامتحان؛ لأنه بمجرد خروج الطلاب سوف يتم اغلاق المنصة ويعتبر الطالب قد انتهى من حل الامتحان.

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/3/20.الصف الأول الثانويوكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط استام طلاب الصف الأول لأجهزة التابلت خلال الامتحانات الإلكترونية وهي كالتالي:- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.- تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.- تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.- يجب تحديث اجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.- يجب توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية.أجهزة التابلتوبدوره، قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة أجهزة "التابلت" التى سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة من إنتاج مصنع شركة "سامسونج" العالمية بمصر، مؤكدًا أن ذلك يُعد ميزة كبيرة جدًا.وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى جهود الوزارة فى التوسع فى استخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد.