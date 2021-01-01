ماهي أسباب انسداد قناة فالوب وتأثيرها على الخصوبة



أسباب انسداد قناة فالوب أسباب انسداد قناة فالوب



يعد انسداد قناة فالوب أحد الأسباب المحتملة لعقم النساء وعادة لا توجد أعراض ، ولكن هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بالحالة ، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن قناتا فالوب عبارة عن قنوات عضلية مبطنة بهياكل دقيقة تشبه الشعر تعمل هذه الشعيرات في كلا الاتجاهين مساعدة البويضة على الانتقال من المبيضين إلى الرحم ومساعدة الحيوانات المنوية على الانتقال من الرحم.



تلعب قناة فالوب دورًا مهمًا في الحمل لأنها المكان الذي يتم فيه تخصيب معظم البويضات، في حالة تلف أي جزء من قناة فالوب ، على سبيل المثال عن طريق الجراحة أو العدوى ، يمكن أن يتم حظره بواسطة النسيج الندبي.





أسباب انسداد قناة فالوب



يمكن أن يتم انسداد قناتي فالوب لمجموعة من الأسباب ، من بينها:

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- تاريخ من عدوى الحوض.-الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، مثل السيلان أو الكلاميديا.-الانتباذ البطاني الرحمي ، وهي حالة تؤدي إلى نمو بطانة الرحم خارج الرحم.كل هذه الحالات يمكن أن تؤثر على قناة فالوب مباشرة أو هذه المنطقة من الجسم. في معظم الحالات ، تخلق هذه الشروط أو الإجراءات نسيجًا ندبيًا يمكن أن يسد الأنابيب.قد يتسبب انسداد قناة فالوب في إصابة بعض النساء بأعراض مثل ألم في الحوض أو البطن قد يحدث هذا الألم بانتظام ، مثل قرب موعد الدورة الشهرية ، أو يكون ثابتًا في بعض الأحيان ، يمكن أن يتسبب انسداد قناة فالوب في تعلق البويضة المخصبة. يُعرف هذا بالحمل خارج الرحم.قد لا يسبب الحمل خارج الرحم أعراضًا دائمًا وعادة ما يتم اكتشافه أثناء الفحص. ومع ذلك ، قد تعاني بعض النساء من علامات الحمل ، مثل آلام في المعدة على جانب واحد من الجسم ، أو نزيف مهبلي يجب على أي امرأة تشك في حملها خارج الرحم أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية.