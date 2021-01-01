اعرفى في 5 خطوات إزاي تحصلي على شفاه مرسومة

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إزاي تحصلي على شفاه مرسومة


الشفاه من أكثر الملامح ظهورًا في وجه الفتاة وجميعًا نختلف من شكل للآخر، فتجد الكثير من الفتيات يتمتعن بشكل شفاه مثالي وجذاب والآخر لا يحظى بشفاه كذلك، ولكن مع انتشار العديد من أدوات التجميل أصبحت الكثيرات منهن قادرات على اختيار شكل الشفاه والعمل عليها لكي تصبح مرسومة بالشكل المقبول لديهن وفقًا لما جاء في موقع stylecraze إليكِ 5 طرق للحصول على شفاه جذابة.

5 خطوات للحصول على شفاه مثالية وجذابة: تحديد شكل الشفاه:
في البداية قومي بتحديد شكل الشفاه الخاص بكِ وعقب الانتهاء من تحديد شكل الشفاه سوف يصبح الأمر أكثر سهولة للحصول على شكل جذاب ومثالي.

رطبي شفتيك:
قومي بوضع مرطب مناسب لشفاه الخاصة بكِ ثم قومي بوضعه لمدة 3 دقائق، في حالة إذا كانت الشفاه عادية ولكن في حالة إذا كانت الشفاه جافة، وبها جلد ميت يفضل أن يتم استخدم مقشر مناسب قبل الترطيب لكي يساعد على وضع طلاء الشفاه بطريقة سهلة ومثالية عن طريق قلم تحديد للشفاه لكي يجعلها أكثر وضوحا وبروزا.

تبطين الشفاه:
قومي بتبطين الشفة العلوية حتى الوصول للزوايا بطريقة متساوية، ويمكنكِ أيضًا تبطين تحت الشفاه كل هذا يعتمد على مدى التوازن الذي تريدين الوصول إليه وكوني حذرة عند تبطين الشفاه لا تخرجي خارج خط الشفاه.

ضعي أحمر الشفاه:
بعد الانتهاء من البطانة قومي بوضع أحمر الشفاه المناسب عن طريق استخدام فرشاه رفيعة مع التأكد من ملئ الشفاه بشكل صحيح بدون الخروج عن التحديد.

تصحيح العيوب:
بعد الانتهاء من وضع أحمر الشفاه قومي بتصحيح أي خطأ حدث عن طريق الكونسلير وفرشاه رفيعة لتصحيح الحواف.

المصدر: موقع stylecraze

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