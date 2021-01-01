فرض أوروبا حظرا شاملا على التجارة مع روسيا اقتراح بولندي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فرض أوروبا حظرا شاملا على التجارة مع روسيا اقتراح بولندي

صورة الخبر: رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي


قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، يوم السبت، إن بلاده اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض "حظرا شاملا" على التجارة مع روسيا، وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف ماتيوس مورافيسكي: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، (بما يشمل) كلا ميناءيها البحريين. وكذلك حظر التجارة البرية".

وتابع: "سيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا.
ولم تكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".

المصدر: وكالات - أبوظبي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فرض أوروبا حظرا شاملا على التجارة مع روسيا اقتراح بولندي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71369

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager