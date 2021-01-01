ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب



اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم



إسم الله الأعظم .. يأمل الكثير أن يُجيب الله دعاءهم، وقد جاءت السنَّة النبوية بوسائل عدَّة تعطي المسلم أفضل فرصة للإجابة؛ ومن هذه الوسائل الدعاء باسم الله الأعظم، وأسماء الله كثيرة، وورد في السُّنَّة ما يُشير إلى كون بعض هذه الأسماء هي الاسم الأعظم له سبحانه وتعالي، ولكن تعددت الروايات الصحيحة في هذا الشأن تُعطي الانطباع أن الله عز وجل يُريد منَّا أن ندعوه بكل هذه الأسماء، وأننا بهذا التنوُّع في الدعاء نُحْسِن عبادته، ونُكْثِر من مدحه والثناء عليه، واختلف العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم فالبعض ذهب أن إسم الله الأعظم هو «الله»، وقال البعض «الرحمن الرحيم » وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحدًا إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى «الحي» وقال بعضهم «القيوم» وأختلف العلماء حول 14 أسم لله سبحانه وتعالى وفيما يلى نتناولهم بالتفصيل .





إسم الله الأعظم

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الاسلامية بمشيخة الأزهر، عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به عبد أجاب الله تعالى دعاءه.



وأضاف “ عبدالرازق”، في لقائه ببرنامج،" الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية،" النهار" أن اسم الله الأعظم وردت فيه أحاديث كثيرة، منها: حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في "البقرة، وآل عمران، وطه" فالعلماء قالوا إن القاسم المشترك في هذه السور، هو اسم الله الحي القيوم، واستشهد بقول المولى عز وجل في سورة البقرة "اللَّهُ لَا إِلَ?هَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ? "، وفي سورة آل عمران "اللَّهُ لَا إِلَ?هَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ"، وفي سورة طه "وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ? وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا".

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وأكد أن اسم الله الأعظم يستجاب به الدعاء، مستشهدا في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-، قال دعوات المكروب "يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث".ونصح “ عبدالرازق”، بقراءة هذه الآية بكل الجوارح وهي قول الله- تعالى- في سورة الأعراف "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَ?ذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ".وأشار الى أنه لو كان العبد في هم عليه ان يتوضأ ويصلي وأن يستعين بالصبر والصلاة وان يقول دعوات المكروب "يا حي يا قيوم" فيأخذ بكل الأسباب، مشيرًا إلى انه قيل إن اسم الله الأعظم هو "الله"، لأن كل الأسماء تنسب إلى الله تعالى.اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطىاختلف العلماء في اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولًا، وقد ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "فتح الباري" (11 / 224، 225) وهي:1- هو2- الله3- الرحمن الرحيم4- الحي القيوم5- الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم6- بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام7- ذو الجلال والإكرام8- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد9- رب10- دعوة ذي النون في بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"11- هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم12- هو مخفي في الأسماء الحسنى13- كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"الدعاء بإسم الله الأعظمالدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجابالدعاء فى الشدائد الذى إذا دعيت به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إنى أسالك بإسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت .اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوماللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه .اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار .إسم الله الأعظم إذا دعا به أجابالله عز وجل أخفي الكبائر في سائر الذنوب حتى تبتعد عن الذنوب كلها، وأخفي السبع المثاني في القرآن الكريم، وهذا هو تتبع الصوفية الأبرار، وقال على جمعة، فى تصريحات له، أن الصوفية تحدثوا عن اسم الله الأعظم كما ورد في السنة المشرفة، ورأوا أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى ثمانية أشياء في ثمانية، وأوضح، أن الله سبحانه وتعالى أخفي ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لتشجيع المؤمن على قيام العشر الأواخر كلها، وأخفى ساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير، وأخفى ولي الله في الناس حتى تحترم الناس كلهم، وأخفى اسمه الأعظم في سائر أسماءه الحسنى، وورد أن اسم الله الأعظم هو الله، أو الرحمن الرحيم، أو مجموع ما ورد في الفاتحة، والعبرة بقلب وتدبر القارئ، ولابد أن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى حتى يشتمل الذكر على اسم الله الأعظم الذي اخفاه في سائر الأسماء.رأي العلماء حول تحديد اسم الله الأعظمقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافًا بين أنظار العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم فهناك من قال إن اسم الله الأعظم هو «الله»، وهناك من قال «الرحمن» وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحدًا إلا الله سبحانه وتعالى وعندما أراد مسيلمة أن يستخدم هذا الإسم له الُصق به كلمة الكذاب فلا يقال إلا مسليمة الكذاب.وأضاف "عثمان" خلال لقائه فيديو له مذاع عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب، فى إجابته ما هو اسم الله الأعظم؟"، أن من ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم «الحي» وقال بعضهم «القيوم»، ومن هنا قالوا إن أعظم آية فى القرآن هى آية الكرسي لأنها تشتمل على الحي القيوم لقوله تعالى ((اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) فلذلك يجب أن نكثر من تلاوه آية الكرسي بعد الصلوات وفى أذكار الصباح والمساء.وتابع قائلًا "إنه يجب علينا أن ندعو بكل أسماء الله الحسني تبارك وتعالى لأن الدعاء بأسمائه يعمل فى النفس فكلما دعا الإنسان المولى عز وجل بإسم الكريم زاده الله من كرمه وجعله سخي النفس وكذلك باقى أسماء الله جل شأنه، فأسماء الله عاملة فى النفوس وفى الكون.