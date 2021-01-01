خالد الجندي يجيب.. هل يجوز عمل الصدقة الجارية من مال الزكاةl فيديو

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صورة الخبر: خالد الجندي
خالد الجندي


هل يجوز عمل الصدقة الجارية من مال الزكاة؟ .. سؤال ورد للشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" إنه لايجوز دفع الزكاة في الصدقة الجارية ، الزكاة تعطى للفقراء في يديهم .

وأضاف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتاوى لا بد من مراعاة النظر فيها من قبل العلماء ، متابعا: لو كل شخص لم يخرج الزكاة بسبب الديون فلن يخرج أحد الزكاة.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الأقساط المركبة ليست دين، يعني من اشتري شقة ويدفع لها أقساط ربع سكنية ويقول علي ديون ولن أخرج الزكاة شرعا غير صحيح وعليه إخراج الزكاة.

وأكمل : "هناك دين فات وقته وهناك دين حل الآن ، تحايلوا على شرع الله ، لا تتحايلو على أموال الفقير ، فالزكاة مال الفقراء ومانع الزكاة حرامي لأنه حصل على فلوس غيره من يتامى ومساكين ومرضى"

وطالب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جموع المسلمين إخراج الزكاة، في هذا الشهر الكريم لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله.

وقال الجندي خلال برنامجه لعهلم يفقهون على " دي ام سي" : أي فلوس سواء شهادة استثمار أو وديعة يوضع كل ذلك في وعاء الزكاة ، هذا الوعاء قسمه على 40 وهذه الطريقة السهلة، ربع العشر يعني على كل ألف جنيه 25 جنيه، في هذا الشهر الأعمال ترفع إلى الله.
وأكمل: لا تجعل رمضان يدخل على الفقير وهو مكروب، اخرج الزكاة، وعلينا أن نتكاتف من أجل الفقير.

المصدر: elbalad

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