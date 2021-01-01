لمرضى سرطان الرئة..7 نصائح غذائية



مرضى سرطان الرئة مرضى سرطان الرئة



يعاني مرضى سرطان الرئة من بعض المشكلات الصحية سواء كأثار جانبية للدواء وطريقة العلاج أو بسبب انتشار المرض وزيادة شدة سرطان الرئة نفسه.



توصيات النظام الغذائي للأشخاص المصابين بسرطان الرئة وفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين ” .



لا يوجد نظام غذائي خاص بمرضى سرطان الرئة ومن المهم الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم ولنظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعدك على محاربة الآثار الجانبية والشعور بالتحسن.

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احذري .. عادات خاطئة فى غسيل الأطباق تسبب السرطانكل ما تريد معرفته عن تقنية زرع الدواء في الجسم لعلاج السرطانإذا كنت تعاني من نقص في بعض الفيتامينات أو المعادن يمكن لطبيبك أن ينصحك بالأطعمة التي يمكن أن توفرها لك خلاف ذلك سوف تحتاج إلى مكمل غذائي ولكن لا تتناول المكملات دون التحدث إلى طبيبك لأن بعضها قد يتداخل مع العلاج.تناول الطعام كلما كان لديك شهية ورغبت فى ذلك.إذا لم تكن لديك شهية كبيرة فحاول تناول وجبات أصغر على مدار اليوم.إذا كنت بحاجة إلى زيادة الوزن تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية لكنها منخفضة السكراستخدم شاي النعناع والزنجبيل لتهدئة الجهاز الهضمي.إذا كانت معدتك مضطربة بسهولة أو كان لديك تقرحات في الفم فتجنب التوابل والتزم بالطعام الخفيف.إذا كان الإمساك يمثل مشكلة أضف المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف.مع تقدم مريض سرطان الرئة خلال العلاج قد يتغير تحمله لبعض الأطعمة وكذلك الأمر بالنسبة للآثار الجانبية والاحتياجات الغذائية لذا لابد من مناقشة التغذية مع الطبيب المعالج كثيرًا ويمكنك طلب الإحالة إلى اختصاصي تغذية بجانب الطبيب المختص فى علاج سرطان الرئة.