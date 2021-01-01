الاتحاد السكندري يعلن رحيل حسام حسن



حسام حسن حسام حسن





أعلن نادي الاتحاد السكندري توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بشكل رسمي.



وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي.

قد يعجبك أيضا...

ووافق الاتحاد السكندري خلال الاجتماع على توصيات لجنة الكرة في النادي، والتي أوصت بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.بالإضافة إلى توجيه الشكر إلى الجهاز الفني المعاون والجهاز الإداري، وذلك بالتراضي بين الاتحاد السكندري وباقي الأطراف.ولذلك أعلن الاتحاد السكندري في بيانه الرسمي فسخ التعاقد مع مع حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة في الفريق.وأيضا فسخ تعاقد الجهاز الفني والإداري بالتراضي، وتوجيه الشكر لهم عن فترتهم داخل الاتحاد السكندري.وقرر الاتحاد السكندري وقف جميع المستحقات المالية لكل لاعبي الفريق الأول لحين تحسن النتائج.كذلك خصم ما يعادل 5% من عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى و تدهور نتائج الفريق.وأخيرا الإعلان عن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري خلال 48 ساعة.ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.