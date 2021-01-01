قائمة مصر لمواجهتي السنغال

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صورة الخبر: البرتغالي كارلوس كيروش
البرتغالي كارلوس كيروش



أعلن البرتغالي كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي

المصدر: filgoal

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