فيريرا: أزمة الزمالك في إنهاء الهجمات.. والقادم أفضل

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال. (طالع الزمالك)
وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رسالتي للاعبين هي أننا بعد الخسارة من الوداد المغربي لعبنا لقاء بترو أتلتيكو بجودة عالية، وذلك يعطينا الأمل في العودة بشكل أفضل في الفترة المقبلة".
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