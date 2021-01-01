فيريرا: أزمة الزمالك في إنهاء الهجمات.. والقادم أفضل

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال. (طالع الزمالك)

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رسالتي للاعبين هي أننا بعد الخسارة من الوداد المغربي لعبنا لقاء بترو أتلتيكو بجودة عالية، وذلك يعطينا الأمل في العودة بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

وأضاف "مشكلة الفريق في إنهاء الهجمات أمام المرمى، لعبنا بطريقه جيدة وأغلقنا المساحات في الملعب ما تسبب في عدم ظهور فرص خطيرة للفريق الأنجولي".

وأكمل "لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة والأداء مبشر ويمنحنا الأمل، كما أن بترو أتلتيكو يعتبر من الفرق الجيدة والتعادل نتيجة عادلة".

وأتم تصريحاته "راض عن أداء اللاعبين في المباراة، لأنه يمنحهم الأمل بأن القادم أفضل".

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعدما حص نقطتين من أول 4 مباريات للفريق.
ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا الأنجولي في القاهرة.

المصدر: filgoal

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