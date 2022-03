إضافة ثلاث ألعاب جديده من Sega Genesis إلى حزمة نينتندو سويتش أونلاين

نينتندو سويتش نينتندو سويتش

أضافت شركة نينتندو Nintendo، ثلاث ألعاب جديدة إلى كتالوج Sega Genesis من أجل توسعة حزمة Nintendo Switch Online المتوفرة مع اشتراك مدفوع.



وبحسب ما ذكره موقع "gamerant"، أضافت شركة نينتندو اليابانية، في أكتوبر 2021 لخدمة الاشتراك المدفوع Nintendo Switch Online، وهي خدمة اشتراك عبر الإنترنت لمشغل ألعاب الفيديو نينتندو سويتش، حزمة توسع ، والتي تضمنت عددا من عناوين Nintendo 64 و Sega Genesis.



3 عناوين تصل خدمة نينتندو سويتش أونلاين

واحتوت مكتبة الألعاب الموسعة على عناوين كبرى كان من بينها The Legend of Zelda: Ocarina of Time و Super Mario 64 وعناوين جذابة أخرى، وفي ذلك الوقت، واجهت نينتندو رد فعل عنيف لأن حزمة توسيع "نينتندو سويتش أونلاين" قدمت مجموعة صغيرة إلى حد ما من الألعاب مقابل الاشتراك الذي يدفعه اللاعبون، وكما عانت بعض عناوين N64 من مشاكل في الأداء.

وفي الأشهر التالية، نما كتالوج الألعاب المقدمة مع حزمة توسيع Nintendo Switch Online ببطء، ومنذ ديسمبر 2021، تمت إضافة لعبة واحدة على الأقل إلى الخدمة كل شهر.وتتضمن خدمة "نينتندو سويتش أونلاين" حاليا، الألعاب التالية: F-Zero X و The Legend of Zelda: Majora’s Mask و Banjo-Kazooie و Paper Mario، وعدد من الألعاب الأخرى مثل Pokemon Snap و Kirby 64: من المقرر بالفعل إضافة لعبة Crystal Shards في المستقبل، على الرغم من أن تاريخ إصدارها لم يتم الإعلان عنه بعد.وتعد أول ألعاب Sega Genesis الثلاثة الجديدة، وهي لعبة إطلاق النار ذات التمرير الجانبي Alien Soldier ، والتي تم إطلاقها في الأصل في عام 1995 على وحدة تحكم Sega Mega Drive، تأتي مع رسومات متقدمة وموسيقى تصويرية رائعة، وقد تم تطوير Alien Soldier بواسطة Treasure.وتعتبر لعبة Light Crusader، من ألعاب تقمص الأدوار ومنصات وألعاب المغامرات والحركة تم إصدارهات في عام 1995، وتأخذ مستويات اللعبة اللاعبين إلى عالم من الخيال بالسيوف والتهجئة والأبراج المحصنة.وآخر لعبة Sega تمت إضافتها إلى حزمة توسيع Nintendo Switch Online، هي Sunsoft's Super Fantasy Zone، والتي تم إصدارها في عام 1992، وهي عبارة عن لعبة خيال علمي أخرى تأخذ اللاعبين في مهمة للانتقام، يقوم اللاعبون فيها بقيادة مركبة فضائية على شكل بيضة، والتي يمكن ترقية قوتها النارية وسرعتها وقنابلها مع تقدم اللعبة.