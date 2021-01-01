اطلاق هاتف آيفون iPhone SE (2022) في عدد من الدول العربية

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أطلقت شركة Apple آبل الأمريكية هاتفها آيفون iPhone SE للعام الحالي والذى يعرف باسم iPhone SE (2022) في عدد من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف آيفون iPhone SE (2022) ، سيصدر في عدد من الدول منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند واليابان وهونج كونج.



وتعتبر الإمارات هى الدولة العربية الوحيدة التى تم إطلاق هاتف آيفون Phone SE (2022) فيها، حيث تم إطلاقه بسعر يبدأ من 1,849 درهم أى ما يعادل حوالي 7 آلاف و900 جنيه مصرى.

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ويأتى هاتف آيفون iPhone SE (2022) بشاشة من نوع LCD قياس 4.7 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة Touch ID ، ومعدل IP67 لمقاومة الماء والغبار ، وكااميرا خلفية دقة 12 ميجا بيكسل مع مستشعر جديد وتقنية HDR4 و و Deep Fusion ، مع 3 ألوان الأحمر والأبيض و الرمادى الغامق.ويعمل هاتف آيفون iPhone SE (2022) على معالج من نوع A15 Bionic مع دعم لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وهو نفس المعالج الذى تعمل به هواتف iPhone 13 الرائدة التى تم إطلاقها مؤخرا، والذى يعد أسرع وأكثر كفاءة من أى معالج في هواتف آيفون على الإطلاق، كما يعتبر المعالج أسرع 26 مرة من معالج هواتف آيفون 8 .ويحتوى هاتف آيفون iPhone SE (2022) الجديد على بطارية كبيرة مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، والذى سيوفر عمر بطارية طويلة للغاية بفضل المعالج القوى، ونظام التشغيل iOS 15 ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجا بايت.