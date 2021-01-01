خاصية جديدة على إنستجرام تعزز خصوصية الأطفال والمراهقين

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صورة الخبر: إنستجرام
إنستجرام

أعلن القائمون على تطبيق "إنستجرام" أن التطبيق سيحصل على أدوات جديدة ستعزز خصوصية المستخدمين وخصوصا الأطفال والمراهقين، وفقا لتقرير RT.

وأشارت شركة Meta المسؤولة عن "إنستجرام" إلى أن أدوات التحكم الأبوي الجديدة التي ستحصل عليها المنصة ستساعد الأهالي في التحكم ومراقبة حسابات أبنائهم.

وستوفر الأدوات الجديدة للوالدين إمكانية معرفة الوقت الذي يقضيه أولادهما على المنصة يوميا، مع إمكانية تحديد مدة الاستخدام المستقبلية.

وستسمح الأدوات للآباء أيضا باستلام تحديثات وإشعارات عن الحسابات التي يتابعها أبناؤهم عبر "إنستغرام"، وإشعارات عن الحسابات التي قام الأبناء بالإبلاغ عنها على المنصة.

وجاء في تدوينة نشرتها Meta حول الموضوع "عملنا عن كثب مع الخبراء والأهالي والأوصياء على المراهقين لتطوير Family Center ، هذا مكان جديد سيسمح للآباء بالإشراف على حسابات أبنائهم، وهي مجرد خطوة في مسار طويل نعمل ضمنه على تأسيس آلية تساعد الآباء على ضبط آلية إدارة المراهقين لحساباتهم الإلكترونية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأدوات الجديدة ستتاح حاليا في الولايات المتحدة وستصل في وقت لاحق للمستخدمين في عدة بلدان من العالم.

المصدر: السلطة

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