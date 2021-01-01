موعد حدوثه ظاهرة الاعتدال الربيعى للأرض

آخر الأخبارعلم وتقنية › موعد حدوثه ظاهرة الاعتدال الربيعى للأرض

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يحدث الاعتدال الربيعي للأرض في يوم 20 مارس، حيث يصل الموسم الجديد في نصف الكرة الشمالي، وهو إحدى لحظتين في السنة تكون فيهما الشمس فوق خط الاستواء مباشرة ويكون النهار والليل متساويين في الطول تقريبًا، وبعد الاعتدال الربيعي، سيبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية في رؤية ساعات من ضوء النهار أكثر من الظلام كل يوم حتى الانقلاب الصيفي في 21 يونيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُنظر إلى الحدث الفلكي، الذي تم الاحتفال به لعدة قرون، على أنه يبشر ببدايات جديدة وتجديد العالم الطبيعي.

يصادف يوم الأحد بداية "الربيع الفلكي"، والذي يختلف عن "ربيع الأرصاد الجوية"، والذي يبدأ دائمًا في 1 مارس وينتهي في 31 مايو.

تحدث الفصول لأن الأرض تميل قليلاً حول محورها، لذلك في نصف العام، يميل نصف الكرة الشمالي قليلاً نحو الشمس، مما يعني أن لدينا ساعات أطول في النهار ودرجات حرارة أكثر دفئًا.

كما أنه بالنسبة للنصف الآخر من العام، فإننا نميل قليلاً بعيدًا عن الشمس بحيث يكون لدينا ليال أطول وطقس أكثر برودة.

ومع ذلك، مرتين في السنة، في مارس وسبتمبر، تكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرة، لذلك لا يميل نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي نحو الشمس.

ستمر الشمس هذا العام فوق خط الاستواء في تمام الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش يوم 20 مارس، وهناك نوعان من الاعتداب كل عام، يكون واحد في مارس، والمعروف بالاعتدال الربيعي، والآخر في سبتمبر يسمى الاعتدال الخريفي.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد حدوثه ظاهرة الاعتدال الربيعى للأرض

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85386

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager