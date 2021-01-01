موعد حدوثه ظاهرة الاعتدال الربيعى للأرض

يحدث الاعتدال الربيعي للأرض في يوم 20 مارس، حيث يصل الموسم الجديد في نصف الكرة الشمالي، وهو إحدى لحظتين في السنة تكون فيهما الشمس فوق خط الاستواء مباشرة ويكون النهار والليل متساويين في الطول تقريبًا، وبعد الاعتدال الربيعي، سيبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية في رؤية ساعات من ضوء النهار أكثر من الظلام كل يوم حتى الانقلاب الصيفي في 21 يونيو.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُنظر إلى الحدث الفلكي، الذي تم الاحتفال به لعدة قرون، على أنه يبشر ببدايات جديدة وتجديد العالم الطبيعي.
يصادف يوم الأحد بداية "الربيع الفلكي"، والذي يختلف عن "ربيع الأرصاد الجوية"، والذي يبدأ دائمًا في 1 مارس وينتهي في 31 مايو.
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