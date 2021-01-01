

Honor Magic 4 Lite Honor Magic 4 Lite

في كل عام، تطلق شركة هونور، 3 هواتف من سلسلة، Magic Series، وفي هذا العام، يبدو أن، الشركة ستستغني، عن إصدار Pro Plus، وستطلق إصدار Lite، وذلك وفقا، للتسريب الذي ظهر اليوم، والذي يكشف عن، المواصفات الرئيسية للهاتف، Honor Magic 4 Lite، حيث يؤكد وصوله مع، مواصفات متوسطة، تتمثل في، معالج جديد، من Qualcomm، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وشاشة كبيرة، بجودة عالية، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى، شحن سريع، بقوة 40 واط، وأحدث واجهة مستخدم، من Magic UI، وخلال السطور القادمة، سأعرض عليكم، جميع مواصفات الهاتف، Honor Magic 4 Lite، التي تم تسريبها.



المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، ستكون أقل بكثير، من مواصفات، الهاتفين Magic 4، وMagic 4 Pro، ونظرا لأنه، سيكون رخيص الثمن، فإنه سيضم، شاشة IPS LCD، بحواف منعدمة، وبثقب صغير، في المنتصف، بدلا من OLED، بحجم 6.81 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، (بدون مميزات LTPO)، الموجودة في، باقي هواتف السلسلة، وسيحتوي على، بطارية متوسطة، بسعة 4800 ملي أمبير، تدعم شحن سريع، بقوة 40 واط، بدلا من، 100 واط، مثل الهاتف، Magic 4 Pro.



كما أن، معالج تشغيل، الهاتف Honor Magic 4 Lite، سيكون Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وهذا المعالج، لا يقارن، بالمعالج Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والمستخدم في، باقي هواتف السلسلة، وذلك بسبب، الفارق الكبير في الإمكانيات، والفئة السعرية، بالإضافة إلى أن، معالج الرسوميات، سيكون Adreno 619، وهذا الهاتف، سيعمل بنظام، Android 11، وبواجهة مستخدم Magic UI 6.0، ولن يدعم، خدمات جوجل بلاي، Google Play Services، وسيتوفر مع، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام.

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الكاميرات الخلفية، التي سيصل بها، هذا الهاتف، ستأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، أما الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، مع العلم بأن، الهاتف Honor Magic 4 Lite، سيدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، من خلال، الكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية، وسيدعم أيضا، التصوير بخاصية HDR، وpanorama.وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، Honor Magic 4 Lite، سيحصل على، شهادة IPX2، لمقاومة الغبار، رذاذ الماء، وسيحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، كما أنه، سيدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وسيدعم أيضا، خاصية NFC، واتصال Wi-Fi 6 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.1، مع دعمه، لمكبرات الصوت؛ ومن الأشياء السلبية، في هذا الهاتف، هو أن، الذاكرة الداخلية، لا يتوفر منها، سوى إصدار وحيد، وهو ليس كبير، مقارنة بالهواتف المنافسة، ولا يمكن زيادتها، لأن الهاتف، لا يدعم، تركيب كارت ميموري.وبغض النظر، عن المواصفات، فهذا التسريب الجديد، يشير أيضا، إلى أن، سعر الهاتف Honor Magic 4 Lite، لن يتخطى، 330 دولارا أمريكيا، وقد يتم الإعلان عنه، بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة، إما قبل نهاية، شهر مارس الجاري، أو مع بداية، شهر أبريل، وبالرغم من ذلك، سيتوجب علينا الانتظار، حتى تخرج شركة هونور، وتكشف عن، تفاصيل جديدة، بخصوص هذا الهاتف.