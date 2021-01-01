نقل مركز للكمبيوترات الخارقة في سيبيريا من منصات غربية إلى آسيوية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا تزال الخطط لإنشاء مركز" لافرينتيف" الروسي الضخم للكمبيوترات الخارقة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية قائمة.

وذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. لكن الأخيرة ستعتمد على منصات أسيوية وليس غربية حيث ستحل المنصات الأسيوية محل منصات AMD ، Nvidia ، Intel. أعلن ذلك رئيس جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، ميخائيل فيدوروك.

ويخطط لإنشاء مركز "لافرينتيف" الروسي الضخم للكمبيوترات الخارقة في المجمع الأكاديمي بمدينة نوفوسيبيرسك بحلول عام 2025.

يذكر أن الحواسيب الإلكترونية الخارقة تسمح بتنفيذ عدد من المهام سواء كان في مجال بحوث العلم الأساسي مثل فك شيفرة الجينوم ومعالجة البيانات الواردة من مشاريع "ميغاساينز" العلمية وما إلى ذلك أو أجراء البحوث الخاصة بإيجاد أمثل الأدوية والمركبات الكيميائية التي ستستخدم في الطب ومعالجة كميات كبيرة من البيانات.

وقال رئيس الجامعة إن المشكلة تنحصر الآن في إعادة صياغة المنصات لتناسب منصات آسيوية وتحل محل المنصات الغربية.

وأضاف أن 3 معاهد علمية متخصصة في التكنولوجيات المعلوماتية وتابعة لأكاديمية العلوم الروسية ستستمر في التعاون مع جامعة "نوفوسيبيرسك كي ينجز المشروع العلمي الضخم في الموعد المحدد له.

المصدر: روسيا اليوم

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