نقل مركز للكمبيوترات الخارقة في سيبيريا من منصات غربية إلى آسيوية

لا تزال الخطط لإنشاء مركز" لافرينتيف" الروسي الضخم للكمبيوترات الخارقة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية قائمة.
وذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. لكن الأخيرة ستعتمد على منصات أسيوية وليس غربية حيث ستحل المنصات الأسيوية محل منصات AMD ، Nvidia ، Intel. أعلن ذلك رئيس جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، ميخائيل فيدوروك.
ويخطط لإنشاء مركز "لافرينتيف" الروسي الضخم للكمبيوترات الخارقة في المجمع الأكاديمي بمدينة نوفوسيبيرسك بحلول عام 2025.
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