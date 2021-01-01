بعثة للمريخ بعد تجميد أوروبا مشروعا مشتركا

نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مسؤول كبير قوله إن روسيا ستبدأ العمل في إرسال بعثة خاصة بها إلى المريخ بعد تجميد وكالة الفضاء الأوروبية مشروعا مشتركا في أعقاب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الخميس أنه سيكون من المستحيل مواصلة التعاون مع روسيا في مهمة (إكسومارس). وكان من المقرر أن ينقل صاروخ روسي مسبارا أوروبي الصنع إلى المريخ في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ديمتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) "سنبدأ في المستقبل القريب جدا العمل على تنفيذ مهمة إلى المريخ".
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