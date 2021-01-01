اسعار شيري أريزو 5 موديل 2022 في مصر ..

تنتمي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات، حيث تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب المواصفات الخاصة بالحماية والامان، وبرامج الرفاهية والتحكم.
تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح نهارية وخلفية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، مع نسبة طول كلي بلغت 4572 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 340 لتر.
وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقرب من 7 لترات عندما تخوض السيارة مسافة 100 كيلومتر.
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