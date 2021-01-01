اسعار شيري أريزو 5 موديل 2022 في مصر ..



شيري أريزو 5 شيري أريزو 5

تنتمي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات، حيث تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب المواصفات الخاصة بالحماية والامان، وبرامج الرفاهية والتحكم.



تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح نهارية وخلفية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، مع نسبة طول كلي بلغت 4572 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 340 لتر.



وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقرب من 7 لترات عندما تخوض السيارة مسافة 100 كيلومتر.

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وتستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال خاص بالفئة الأولى.أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 في السوق المصريالفئة الأولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 191 الف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 204 الاف جنيه.الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 210 آلاف جنيه.الفئة الرابعة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 223 الف جنيه.